Previsioni Meteo Cornaredo: il bollettino per domani domenica 27 ottobre

Le previsioni meteo per Cornaredo di Domenica 27 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con piogge leggere che si alterneranno a momenti di cielo coperto. La temperatura si manterrà su valori miti, oscillando tra i 15°C e i 18°C, mentre l’umidità si presenterà piuttosto elevata, contribuendo a una sensazione di maggiore freschezza.

Durante la notte, si registrerà una pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 93%. La temperatura si attesterà intorno ai 15°C, con una leggera brezza proveniente da Est-Nord Est. Le precipitazioni saranno moderate, con un accumulo di circa 0.23mm. Con il passare delle ore, la situazione meteo evolverà verso una maggiore presenza di nubi sparse.

Nella mattina, il cielo si presenterà coperto al 100%, con temperature che saliranno fino a 18,4°C. Il vento sarà debole, con velocità di circa 3-5 km/h, e non si prevedono precipitazioni significative. L’umidità si manterrà attorno al 73-76%, creando un clima umido ma non eccessivamente freddo.

Il pomeriggio continuerà con cielo coperto e temperature che scenderanno leggermente, raggiungendo i 16-18°C. La probabilità di pioggia aumenterà, ma le precipitazioni rimarranno leggere. L’intensità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno arrivare fino a 9 km/h. L’umidità si attesterà intorno all’81%, rendendo l’aria piuttosto umida.

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteo si faranno nuovamente instabili, con piogge leggere che si intensificheranno. Le temperature si manterranno sui 15-16°C, mentre l’umidità salirà al 94%. Il vento continuerà a soffiare da Sud-Ovest, con velocità che potranno raggiungere i 9 km/h. Le precipitazioni totali della giornata potrebbero accumularsi fino a 1.5mm.

In conclusione, le previsioni del tempo per Cornaredo nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni variabili, con possibilità di piogge intermittenti e temperature che si manterranno su valori miti. Si consiglia di tenere a mente la possibilità di pioggia e di prepararsi a un clima umido, soprattutto per chi ha in programma attività all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +15° perc. +15° 0.23 mm 6.9 ENE max 19.9 Grecale 94 % 1022 hPa 3 nubi sparse +14.6° perc. +14.6° prob. 30 % 5.7 NNE max 6.6 Grecale 94 % 1022 hPa 6 nubi sparse +14.4° perc. +14.4° prob. 30 % 6 ENE max 8.7 Grecale 93 % 1022 hPa 9 cielo coperto +16.8° perc. +16.7° prob. 4 % 3 E max 4.6 Levante 81 % 1024 hPa 12 cielo coperto +18.4° perc. +18.2° Assenti 5.1 S max 4.8 Ostro 75 % 1024 hPa 15 cielo coperto +17.8° perc. +17.8° prob. 24 % 4.7 SO max 5.9 Libeccio 81 % 1024 hPa 18 pioggia leggera +16.5° perc. +16.6° 0.57 mm 4.9 SSO max 7.1 Libeccio 91 % 1025 hPa 21 pioggia leggera +16° perc. +16° 0.27 mm 6.6 OSO max 13.2 Libeccio 93 % 1026 hPa Il sole sorge alle ore 07:00 e tramonta alle ore 17:14

