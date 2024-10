Previsioni Meteo Cornaredo: tutti i dettagli per domani giovedì 17 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Cornaredo di Giovedì 17 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di cielo prevalentemente coperto e piogge leggere. Le temperature si manterranno su valori miti, con una media attorno ai 15,7°C. La presenza di nuvolosità al 100% e le piogge intermittenti influenzeranno le attività all’aperto, rendendo consigliabile l’uso di un ombrello. I venti, provenienti principalmente da Est, si presenteranno con intensità variabile, raggiungendo punte di 37,8 km/h.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con cielo coperto e temperature stazionarie attorno ai 15,2°C. La probabilità di pioggia sarà presente, con piogge leggere che inizieranno a manifestarsi intorno alle 02:00, continuando fino al mattino. La velocità del vento si attesterà tra 8,5 km/h e 9,7 km/h, creando una leggera brezza vivace.

Nella mattina, le previsioni del tempo confermeranno la presenza di pioggia leggera, con accumuli che varieranno da 0,12 mm a 0,52 mm. Le temperature si manterranno tra 15,2°C e 15,7°C, mentre l’umidità si attesterà attorno al 94%. I venti continueranno a soffiare da Est, con velocità che raggiungeranno i 10 km/h.

Nel pomeriggio, ci si aspetta un miglioramento temporaneo, con una diminuzione delle precipitazioni. Tuttavia, il cielo rimarrà coperto e le temperature si stabilizzeranno attorno ai 15,8°C. Le piogge riprenderanno nel tardo pomeriggio, con accumuli che potranno arrivare fino a 0,29 mm. La velocità del vento si manterrà costante, con punte che potranno raggiungere i 26,1 km/h.

La sera porterà un’intensificazione delle piogge, con precipitazioni che si trasformeranno in pioggia moderata. Le temperature scenderanno leggermente, rimanendo attorno ai 15,6°C. Le raffiche di vento si intensificheranno, raggiungendo i 37,8 km/h, rendendo il clima più fresco e umido.

In conclusione, le previsioni meteo per Cornaredo nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni simili, con cieli nuvolosi e possibilità di piogge. Si prevede che il clima rimanga mite, ma con un aumento dell’instabilità atmosferica. Pertanto, sarà opportuno rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per pianificare al meglio le attività quotidiane.

Tutti i dati meteo di Giovedì 17 Ottobre a Cornaredo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +15.2° perc. +15.2° prob. 35 % 8.5 E max 23 Levante 94 % 1021 hPa 4 cielo coperto +15.2° perc. +15.2° prob. 42 % 9 E max 23.4 Levante 95 % 1020 hPa 7 cielo coperto +15.3° perc. +15.4° prob. 26 % 9.4 E max 24.9 Levante 94 % 1020 hPa 10 pioggia leggera +15.5° perc. +15.5° 0.18 mm 7.7 ENE max 24.4 Grecale 94 % 1021 hPa 13 cielo coperto +15.8° perc. +15.8° prob. 35 % 7.5 ENE max 23.5 Grecale 92 % 1020 hPa 16 pioggia leggera +15.7° perc. +15.8° 0.12 mm 8.3 ENE max 26.1 Grecale 93 % 1018 hPa 19 pioggia leggera +15.8° perc. +15.8° 0.61 mm 9.1 E max 24.2 Levante 94 % 1019 hPa 22 pioggia leggera +15.6° perc. +15.7° 0.26 mm 12.2 E max 34.8 Levante 96 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 07:46 e tramonta alle ore 18:29

