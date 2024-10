Previsioni Meteo Cornaredo: tutti i dettagli per domani martedì 8 ottobre

MeteoWeb

Martedì 8 Ottobre a Cornaredo si prevede una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente piovose. Le previsioni meteo indicano un’intensa attività precipitativa che accompagnerà gli abitanti della zona per gran parte della giornata. Le temperature si manterranno su valori relativamente miti, oscillando attorno ai +12,7°C durante la notte e raggiungendo un massimo di +13,9°C nel corso della mattina. La copertura nuvolosa sarà totale, con il cielo che si presenterà costantemente coperto.

Durante la notte, le previsioni del tempo segnalano pioggia leggera che si intensificherà, passando a pioggia moderata e forte nelle prime ore del giorno. La velocità del vento varierà, con raffiche che potranno raggiungere i 40,9 km/h. L’umidità si manterrà alta, superando il 94%, contribuendo a una sensazione di maggiore freschezza.

Nel corso della mattina, la pioggia continuerà a cadere in modo moderato, con picchi di intensità che porteranno a accumuli significativi. Le temperature percepite si attesteranno attorno ai +12,9°C e +13,9°C, mentre il vento si presenterà con intensità variabile, contribuendo a un clima piuttosto umido. Le precipitazioni più intense si registreranno tra le 11:00 e le 12:00, con valori che potranno superare i 10 mm.

Il pomeriggio non porterà miglioramenti significativi, con piogge che si manterranno moderate e occasionalmente forti. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai +13,6°C e +13,8°C, mentre il vento si presenterà più leggero, con velocità che non supereranno i 7 km/h. Anche in questo frangente, l’umidità rimarrà elevata, mantenendo un clima fresco e umido.

Con l’arrivo della sera, le precipitazioni tenderanno a diminuire, ma il cielo rimarrà coperto. Le temperature si attesteranno attorno ai +13,7°C, con una leggera diminuzione della velocità del vento. La probabilità di pioggia si ridurrà, ma non sarà completamente assente.

In conclusione, le previsioni meteo per Cornaredo indicano una giornata di pioggia persistente, con temperature miti e un alto tasso di umidità. Nei giorni successivi, si prevede un miglioramento delle condizioni meteorologiche, con una graduale diminuzione delle precipitazioni e un aumento delle temperature. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Martedì 8 Ottobre a Cornaredo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +12.7° perc. +12.5° 0.35 mm 1.4 E max 3.3 Levante 94 % 1016 hPa 3 pioggia moderata +12.8° perc. +12.7° 1.32 mm 5.7 ENE max 11.4 Grecale 96 % 1013 hPa 6 pioggia moderata +12.9° perc. +12.8° 1.5 mm 9.6 ENE max 28.4 Grecale 97 % 1011 hPa 9 pioggia moderata +13.4° perc. +13.4° 1.28 mm 11.1 ENE max 36.7 Grecale 96 % 1009 hPa 12 forte pioggia +13.8° perc. +13.8° 10.15 mm 3.4 NNE max 14.4 Grecale 98 % 1005 hPa 15 pioggia leggera +13.8° perc. +13.8° 0.36 mm 4.2 ESE max 13.4 Scirocco 97 % 1004 hPa 18 pioggia leggera +13.5° perc. +13.4° 0.24 mm 4.9 SSE max 10.2 Scirocco 97 % 1005 hPa 21 cielo coperto +13.7° perc. +13.7° prob. 64 % 3 ESE max 6.1 Scirocco 97 % 1005 hPa Il sole sorge alle ore 07:35 e tramonta alle ore 18:45

