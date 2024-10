Previsioni Meteo Cornaredo: tutti i dettagli per domani venerdì 4 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Cornaredo di Venerdì 4 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con piogge leggere che si protrarranno fino alla mattina. La copertura nuvolosa sarà costante, raggiungendo il 100% durante la notte e mantenendosi elevata anche nelle ore successive. Le temperature si manterranno relativamente fresche, oscillando tra i 12°C e i 15°C. I venti saranno prevalentemente leggeri, con raffiche che non supereranno i 12 km/h.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con pioggia leggera e una temperatura che si attesterà intorno ai 12°C. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità elevata che si manterrà attorno al 90%. I venti, provenienti da direzioni variabili, si muoveranno a una velocità di circa 7 km/h. Le precipitazioni continueranno a manifestarsi, con accumuli che si aggireranno attorno ai 0.29 mm.

Con l’arrivo della mattina, si prevede che la pioggia leggera persista fino alle prime ore del giorno, con temperature che saliranno lentamente fino a raggiungere i 15°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa rimarrà costante al 100%, mentre l’umidità inizierà a scendere leggermente. I venti continueranno a soffiare da est, mantenendo una velocità moderata.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo subiranno un lieve miglioramento, con la pioggia che dovrebbe cessare e lasciare spazio a un cielo coperto. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 14°C, con una leggera diminuzione prevista verso le ore serali. L’umidità rimarrà alta, intorno al 70%, e i venti continueranno a soffiare leggeri.

La sera porterà un ulteriore cambiamento, con la presenza di nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai 12°C. I venti diventeranno più deboli, e l’umidità si manterrà attorno all’80%. Non si prevedono precipitazioni significative, e la probabilità di pioggia sarà assente.

In conclusione, le previsioni del tempo per Cornaredo indicano una giornata di Venerdì 4 Ottobre caratterizzata da piogge leggere al mattino, seguite da un miglioramento delle condizioni nel pomeriggio e in serata. Nei giorni successivi, si prevede un ulteriore miglioramento del meteo, con temperature in aumento e una diminuzione della copertura nuvolosa, favorendo condizioni più stabili e soleggiate.

Tutti i dati meteo di Venerdì 4 Ottobre a Cornaredo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +12.5° perc. +12.2° 0.29 mm 7.4 ONO max 19.5 Maestrale 92 % 1006 hPa 3 pioggia leggera +12.5° perc. +12.2° 0.2 mm 3.1 NE max 6.9 Grecale 90 % 1006 hPa 6 pioggia leggera +11.7° perc. +11.3° 0.12 mm 7.3 E max 12.8 Levante 90 % 1007 hPa 9 cielo coperto +13.8° perc. +13.2° prob. 37 % 6 ESE max 6.1 Scirocco 78 % 1008 hPa 12 cielo coperto +15.1° perc. +14.4° prob. 33 % 8.2 SE max 6.5 Scirocco 69 % 1009 hPa 15 cielo coperto +14.5° perc. +13.8° prob. 28 % 11 SE max 11.3 Scirocco 70 % 1009 hPa 18 cielo coperto +12.6° perc. +12.1° prob. 19 % 6.8 ESE max 10.2 Scirocco 81 % 1012 hPa 21 nubi sparse +12.1° perc. +11.6° Assenti 2.4 ENE max 3.6 Grecale 84 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 07:29 e tramonta alle ore 18:53

