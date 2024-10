Previsioni Meteo Correggio: il bollettino per domani lunedì 28 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Correggio di Lunedì 28 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti per tutto il giorno. La temperatura percepita si attesterà intorno ai 20°C durante le ore centrali, mentre la copertura nuvolosa sarà costante, raggiungendo il 100% nel pomeriggio. I venti saranno deboli, con velocità che varieranno tra 2,2 km/h e 9,4 km/h, prevalentemente da direzione nord-ovest.

Nella notte, le temperature si manterranno intorno ai 16°C, con un cielo coperto e un’umidità che si aggirerà attorno all’89%. I venti saranno leggeri, con una velocità di circa 6,4 km/h. Proseguendo nella mattina, si assisterà a un leggero aumento delle temperature, che raggiungeranno i 20°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa rimarrà alta, con valori che si attesteranno tra il 93% e il 100%. Anche in questa fase, i venti saranno deboli, contribuendo a una sensazione di calore moderato.

Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 20°C, con una percezione simile. La copertura nuvolosa continuerà a mantenersi al 100%, senza alcuna previsione di precipitazioni. I venti, sempre leggeri, si muoveranno da nord-ovest, con intensità che non supererà i 5 km/h. La sera porterà un leggero abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 16°C. L’umidità aumenterà, raggiungendo valori intorno all’87%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Correggio nei prossimi giorni non mostrano significative variazioni. Si prevede che il cielo rimanga prevalentemente nuvoloso anche nei giorni successivi, con temperature che si manterranno su livelli miti. La situazione meteorologica suggerisce un proseguimento di condizioni stabili, senza particolari eventi atmosferici in arrivo. Pertanto, si consiglia di prepararsi a una settimana caratterizzata da un clima autunnale, ma senza eccessive sorprese.

Tutti i dati meteo di Lunedì 28 Ottobre a Correggio

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +16.7° perc. +16.8° Assenti 7.5 ONO max 15 Maestrale 89 % 1026 hPa 4 cielo coperto +15.7° perc. +15.7° Assenti 6.4 ONO max 10.9 Maestrale 91 % 1026 hPa 7 cielo coperto +15.8° perc. +15.7° Assenti 5.7 ONO max 9.2 Maestrale 89 % 1027 hPa 10 cielo coperto +19° perc. +19° Assenti 7 NO max 6.9 Maestrale 75 % 1027 hPa 13 cielo coperto +20.3° perc. +20.2° Assenti 5.4 NO max 4.4 Maestrale 69 % 1025 hPa 16 cielo coperto +18.4° perc. +18.4° Assenti 4.6 NNO max 5.1 Maestrale 79 % 1024 hPa 19 cielo coperto +16.8° perc. +16.8° Assenti 2.2 NNO max 2.3 Maestrale 86 % 1025 hPa 22 cielo coperto +16.1° perc. +16° Assenti 3.4 O max 3.5 Ponente 89 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 06:53 e tramonta alle ore 17:07

