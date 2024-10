Previsioni Meteo Correggio: tutti i dettagli per domani giovedì 17 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Correggio di Giovedì 17 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di maltempo, con piogge diffuse e temperature relativamente miti. Durante la notte, il cielo sarà coperto e si registreranno leggere precipitazioni, mentre nel corso della mattina le condizioni non miglioreranno, con piogge che si intensificheranno nel pomeriggio. La sera porterà con sé forti piogge, accompagnate da un aumento della velocità del vento.

Nella notte, a partire dalla mezzanotte, il cielo si presenterà completamente coperto, con una temperatura di +15,9°C che si manterrà attorno ai +16°C. La velocità del vento sarà di circa 9,6 km/h proveniente da Est-Nord Est, con raffiche che raggiungeranno i 20,8 km/h. La probabilità di pioggia sarà del 30%, ma le precipitazioni rimarranno leggere fino alle prime ore del mattino.

Durante la mattina, le condizioni rimarranno stabili con cielo coperto e temperature che saliranno fino a +18,5°C intorno a mezzogiorno. Tuttavia, si registreranno piogge leggere a partire dalle 11:00, con una probabilità di 30% di ulteriori precipitazioni. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 12 km/h.

Nel pomeriggio, il maltempo si intensificherà ulteriormente. Le temperature scenderanno a +17,6°C alle 15:00, mentre le piogge diventeranno più consistenti, con accumuli di 0,35 mm di pioggia. La velocità del vento si attesterà intorno ai 12,5 km/h, con raffiche che potranno arrivare fino a 28,4 km/h. Le condizioni di umidità saranno elevate, superando il 90%.

La sera si preannuncia particolarmente critica, con forti piogge che inizieranno a manifestarsi dalle 18:00. Le temperature si manterranno attorno ai +16,5°C, mentre le precipitazioni raggiungeranno picchi significativi, con accumuli di 7,54 mm entro le 20:00. La velocità del vento continuerà a essere sostenuta, con raffiche che potranno superare i 30 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Correggio nei prossimi giorni indicano un miglioramento solo parziale. Venerdì si prevede una diminuzione delle precipitazioni, ma il cielo rimarrà nuvoloso. Sabato e Domenica potrebbero portare schiarite, ma le temperature non subiranno grandi variazioni. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le condizioni meteorologiche continueranno a essere instabili.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +15.9° perc. +16° prob. 30 % 9.6 ENE max 20.8 Grecale 96 % 1021 hPa 3 pioggia leggera +16° perc. +16.2° 0.16 mm 8.1 ENE max 19.6 Grecale 96 % 1020 hPa 6 cielo coperto +16.2° perc. +16.4° prob. 31 % 8.3 ENE max 17.9 Grecale 97 % 1020 hPa 9 cielo coperto +17° perc. +17.3° prob. 1 % 9.7 ENE max 15.5 Grecale 94 % 1021 hPa 12 cielo coperto +18.5° perc. +18.7° prob. 30 % 12 ENE max 18.4 Grecale 88 % 1020 hPa 15 pioggia leggera +17.6° perc. +17.7° 0.35 mm 12.5 ENE max 28.4 Grecale 91 % 1018 hPa 18 forte pioggia +16.7° perc. +17° 6.67 mm 15 ENE max 34.3 Grecale 97 % 1018 hPa 21 forte pioggia +16.3° perc. +16.5° 9.07 mm 10.4 NNE max 24.9 Grecale 98 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 07:38 e tramonta alle ore 18:23

