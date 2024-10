Previsioni Meteo Correggio: tutti i dettagli per domani giovedì 3 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Correggio di Giovedì 3 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di maltempo persistente. Le temperature si manterranno relativamente fresche, con valori che varieranno tra +12,5°C e +15,2°C. La copertura nuvolosa sarà totale, con piogge che si intensificheranno nel corso della giornata. I venti, prevalentemente provenienti da Nord Est, si presenteranno con intensità variabile, raggiungendo raffiche significative.

Nella notte, le condizioni meteo si presenteranno con cielo coperto e temperature che si attesteranno intorno ai +15°C. La probabilità di precipitazioni sarà moderata, con piogge leggere che inizieranno a manifestarsi. La velocità del vento sarà di circa 10 km/h, con raffiche che potranno raggiungere i 21,4 km/h.

Durante la mattina, il maltempo si intensificherà ulteriormente. Le temperature scenderanno fino a +13,2°C e le piogge moderate continueranno a cadere, con accumuli che potranno superare i 3 mm. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e i venti, sempre da Nord Est, si faranno più forti, con velocità che potranno arrivare a 22,9 km/h.

Nel pomeriggio, si prevedono piogge forti, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai +12,6°C. Le precipitazioni raggiungeranno il picco, con accumuli che potranno arrivare fino a 6,22 mm. I venti continueranno a soffiare intensamente, con raffiche che potranno superare i 54 km/h. La situazione meteo risulterà decisamente instabile, con un’alta probabilità di temporali.

La sera non porterà miglioramenti significativi. Le piogge moderate persisteranno, mantenendo le temperature intorno ai +12,5°C. La copertura nuvolosa rimarrà totale e le precipitazioni continueranno a cadere, sebbene con intensità leggermente ridotta rispetto al pomeriggio. I venti si calmeranno leggermente, ma rimarranno comunque presenti.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Correggio indicano un proseguimento delle condizioni di instabilità. Venerdì si prevede un lieve miglioramento, con una diminuzione delle precipitazioni, ma il cielo rimarrà nuvoloso. Sabato e Domenica potrebbero portare schiarite, ma è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +15.2° perc. +14.8° prob. 44 % 10.8 ENE max 21.4 Grecale 79 % 1007 hPa 3 cielo coperto +14.7° perc. +14.4° prob. 43 % 8.3 ENE max 15 Grecale 82 % 1006 hPa 6 pioggia moderata +13.8° perc. +13.7° 1.38 mm 11.2 ENE max 19.3 Grecale 94 % 1005 hPa 9 pioggia moderata +13.2° perc. +13.2° 3.56 mm 16.7 NE max 29.4 Grecale 97 % 1005 hPa 12 pioggia moderata +12.9° perc. +12.7° 3.8 mm 21.9 NE max 43.5 Grecale 95 % 1003 hPa 15 forte pioggia +12.6° perc. +12.4° 6.22 mm 26.7 NE max 54.7 Grecale 95 % 1002 hPa 18 pioggia moderata +12.5° perc. +12.2° 2.97 mm 19.2 NE max 47.8 Grecale 92 % 1004 hPa 21 pioggia moderata +12.6° perc. +12.4° 1.1 mm 10.2 NO max 21.3 Maestrale 95 % 1005 hPa Il sole sorge alle ore 07:21 e tramonta alle ore 18:48

