Previsioni Meteo Correggio: tutti i dettagli per domani martedì 22 ottobre

Martedì 22 Ottobre a Correggio si preannuncia una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente stabile, con temperature che si manterranno su valori miti durante il giorno. La copertura nuvolosa varierà nel corso delle ore, passando da condizioni di cielo sereno al mattino a un aumento della nuvolosità nel pomeriggio e in serata. Le previsioni del tempo indicano una leggera diminuzione delle temperature nel corso della giornata, con valori che si attesteranno intorno ai 21,5°C nel pomeriggio.

Nella notte, le temperature si manterranno attorno ai 17°C, con cielo coperto e un’umidità che si aggirerà intorno all’82%. I venti saranno deboli, provenienti principalmente da nord e nord-est, con velocità che non supereranno i 4 km/h.

Durante la mattina, si assisterà a un miglioramento delle condizioni meteo, con cielo sereno e temperature che saliranno fino a raggiungere i 21,3°C intorno a mezzogiorno. L’umidità diminuirà progressivamente, portandosi al 67%. I venti rimarranno deboli, favorendo una sensazione di calore più gradevole.

Nel pomeriggio, la situazione meteo cambierà leggermente, con l’arrivo di nubi sparse. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 21,5°C, mentre l’umidità aumenterà fino al 73%. Non si prevedono precipitazioni significative, con una probabilità di pioggia molto bassa. I venti continueranno a essere leggeri, contribuendo a mantenere un clima piacevole.

La sera porterà un ritorno a condizioni di cielo coperto, con temperature che scenderanno fino a 17,7°C. L’umidità aumenterà ulteriormente, raggiungendo l’84%. Anche in questo caso, i venti rimarranno deboli, senza particolari raffiche.

In conclusione, le previsioni meteo per Correggio nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e una variabilità della nuvolosità. Domani, si prevede un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, ma senza significative precipitazioni. Dopodomani, le condizioni potrebbero rimanere simili, con un clima gradevole e temperature che continueranno a oscillare intorno ai 20°C. Gli amanti del clima temperato troveranno quindi in questi giorni un’ottima occasione per godere di passeggiate all’aperto.

Tutti i dati meteo di Martedì 22 Ottobre a Correggio

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +17.2° perc. +17.1° Assenti 2.1 NNE max 2.4 Grecale 82 % 1028 hPa 3 cielo coperto +16.9° perc. +16.8° Assenti 2.1 OSO max 2.3 Libeccio 84 % 1027 hPa 6 cielo coperto +16.2° perc. +16.2° Assenti 3.2 O max 3.1 Ponente 87 % 1027 hPa 9 cielo sereno +18.9° perc. +18.8° Assenti 4.4 NNO max 4.2 Maestrale 75 % 1028 hPa 12 poche nuvole +21.3° perc. +21.2° Assenti 2 NNO max 1.3 Maestrale 67 % 1027 hPa 15 nubi sparse +21.2° perc. +21.1° prob. 14 % 0.5 SSE max 1.6 Scirocco 68 % 1027 hPa 18 nubi sparse +18.9° perc. +18.9° prob. 11 % 2.9 E max 3 Levante 77 % 1028 hPa 21 cielo coperto +18° perc. +18° Assenti 3.9 SE max 4.3 Scirocco 82 % 1028 hPa Il sole sorge alle ore 07:45 e tramonta alle ore 18:15

