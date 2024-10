Previsioni Meteo Correggio: tutti i dettagli per domani mercoledì 16 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 16 Ottobre a Correggio indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente nuvolose e piogge leggere. Durante la notte, il cielo si presenterà completamente coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 17°C. La mattina porterà con sé piogge leggere, con temperature che varieranno tra i 17°C e i 17,5°C. Nel pomeriggio, le precipitazioni continueranno, mantenendo un clima fresco e umido, con valori di temperatura che scenderanno fino a 16,6°C. La sera si prevede nuovamente nuvolosa, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 16°C.

Durante la notte, a partire dalla mezzanotte, il cielo sarà coperto al 100%, con una temperatura di 17,4°C e una leggera brezza proveniente da est-nord-est. La mattina inizierà con condizioni simili, ma già dalle 09:00 si registreranno piogge leggere, con una temperatura di 17,5°C. Le precipitazioni aumenteranno in intensità fino a raggiungere i 0,74mm entro le 11:00. La copertura nuvolosa rimarrà costante, con umidità che si manterrà sopra il 86%.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano che le piogge continueranno, con temperature che scenderanno fino a 16,8°C alle 16:00. Le raffiche di vento si faranno sentire, con velocità che raggiungeranno i 29,9km/h. Le precipitazioni si attesteranno attorno ai 0,58mm. La situazione meteo rimarrà instabile, con una probabilità di pioggia che si manterrà alta.

Con l’arrivo della sera, le condizioni non subiranno significative variazioni. Il cielo rimarrà coperto e le temperature si stabilizzeranno attorno ai 16,4°C. La brezza vivace continuerà a soffiare, mantenendo l’umidità elevata.

In conclusione, le previsioni meteo per Correggio nei prossimi giorni non mostrano segnali di miglioramento. Si prevede che le condizioni di instabilità atmosferica persistano, con possibilità di ulteriori piogge e temperature fresche. Gli abitanti dovranno prepararsi a un clima umido e nuvoloso, con una certa probabilità di pioggia anche nei giorni successivi.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 16 Ottobre a Correggio

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +17.4° perc. +17.5° Assenti 7.8 ENE max 14.6 Grecale 88 % 1021 hPa 3 cielo coperto +17° perc. +17.1° Assenti 8.7 E max 18.3 Levante 89 % 1020 hPa 6 cielo coperto +16.8° perc. +16.9° Assenti 8.5 ENE max 15.7 Grecale 88 % 1020 hPa 9 pioggia leggera +17.5° perc. +17.5° 0.15 mm 11.4 E max 18 Levante 86 % 1021 hPa 12 pioggia leggera +17.3° perc. +17.4° 0.26 mm 15.3 ENE max 29.9 Grecale 89 % 1019 hPa 15 pioggia leggera +17° perc. +17.2° 0.28 mm 11.5 ENE max 28.1 Grecale 92 % 1018 hPa 18 pioggia leggera +16.4° perc. +16.4° 0.12 mm 11.9 ENE max 26.4 Grecale 91 % 1019 hPa 21 cielo coperto +16.4° perc. +16.5° prob. 13 % 9 ENE max 19.6 Grecale 93 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:37 e tramonta alle ore 18:25

