Previsioni Meteo Correggio: tutti i dettagli per domani sabato 12 ottobre

Le previsioni meteo per Correggio di Sabato 12 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti durante tutto il giorno. La temperatura massima raggiungerà circa 19,3°C nel pomeriggio, mentre le minime si attesteranno intorno ai 12,9°C nelle prime ore della notte. La copertura nuvolosa sarà significativa, con punte del 100% nel pomeriggio e in serata, e il vento si presenterà debole, con velocità che non supereranno i 5 km/h.

Durante la notte, Correggio avrà un cielo sereno fino alle prime ore del mattino, con una temperatura che scenderà gradualmente fino a 14,2°C. La presenza di nubi sparse inizierà a farsi notare intorno all’1:00, con una copertura nuvolosa che aumenterà progressivamente. La mattina si presenterà con nubi sparse e temperature che saliranno fino a 17,6°C entro le 10:00. L’umidità si manterrà alta, oscillando tra l’67% e l’84%, il che potrebbe rendere l’aria un po’ pesante.

Nel pomeriggio, il cielo diventerà completamente coperto, con temperature che raggiungeranno il picco di 19,3°C alle 14:00. La copertura nuvolosa sarà quasi totale, con un’intensità del 96%. Le condizioni di vento rimarranno deboli, con raffiche che non supereranno i 4 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, mantenendo il tempo asciutto per l’intera giornata.

La sera continuerà a mantenere un cielo coperto, con temperature che scenderanno lentamente fino a 15,2°C a mezzanotte. L’umidità aumenterà ulteriormente, raggiungendo valori intorno all’81%. Anche in questo frangente, il vento si presenterà debole, con direzione prevalentemente occidentale.

In conclusione, le previsioni del tempo per Correggio nei prossimi giorni mostrano una tendenza a mantenere condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature che si manterranno su valori miti. Non si prevedono cambiamenti significativi, e la situazione meteorologica potrebbe rimanere stabile anche nei giorni successivi. Gli amanti del sole potrebbero dover attendere qualche giorno prima di vedere un miglioramento delle condizioni atmosferiche.

Tutti i dati meteo di Sabato 12 Ottobre a Correggio

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +14.2° perc. +13.8° Assenti 2 ENE max 2.6 Grecale 85 % 1017 hPa 3 nubi sparse +13.3° perc. +12.9° Assenti 0.9 ESE max 1.9 Scirocco 84 % 1017 hPa 6 nubi sparse +13.1° perc. +12.7° Assenti 0.8 E max 1.5 Levante 84 % 1018 hPa 9 nubi sparse +16.5° perc. +16.1° Assenti 2.5 ENE max 3.3 Grecale 71 % 1019 hPa 12 cielo coperto +19° perc. +18.6° Assenti 3.5 NE max 3.3 Grecale 62 % 1018 hPa 15 cielo coperto +19° perc. +18.6° Assenti 3.7 NNE max 2.2 Grecale 62 % 1017 hPa 18 cielo coperto +16.5° perc. +16.1° Assenti 3.2 N max 3.3 Tramontana 73 % 1017 hPa 21 cielo coperto +15.8° perc. +15.4° Assenti 5.4 O max 6.1 Ponente 77 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 07:32 e tramonta alle ore 18:32

