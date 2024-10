Previsioni Meteo Correggio: tutti i dettagli per domani sabato 5 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 5 Ottobre a Correggio indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, il cielo si presenterà coperto, ma con una graduale transizione verso condizioni più favorevoli nelle ore successive. La temperatura si attesterà intorno ai 11,8°C, con una leggera brezza che accompagnerà le ore notturne.

Nella mattina, il cielo si schiarirà progressivamente, portando a un aumento della temperatura fino a raggiungere i 17,5°C intorno a mezzogiorno. Le nuvole sparse faranno capolino, ma non si prevedono precipitazioni significative. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 3 e i 4,5 km/h, con direzione prevalentemente da est. L’umidità si manterrà su valori accettabili, attorno al 58%.

Il pomeriggio continuerà a mostrare un cielo parzialmente nuvoloso, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 17,9°C. La probabilità di pioggia rimarrà bassa, attestandosi intorno all’8%. Il vento si intensificherà leggermente, raggiungendo i 6 km/h, mentre l’umidità potrà aumentare fino al 67%.

Con l’arrivo della sera, il cielo si presenterà sereno, favorendo un abbassamento delle temperature fino a circa 12,1°C. Le condizioni di calma atmosferica si manterranno, con venti leggeri che non supereranno i 9 km/h. L’umidità si stabilizzerà attorno all’80%, creando un clima fresco e piacevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Correggio indicano un Sabato 5 Ottobre all’insegna della stabilità meteorologica, con un miglioramento delle condizioni nel corso della giornata. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni favorevoli, con temperature che continueranno a oscillare su valori gradevoli e un cielo prevalentemente sereno. Gli amanti dell’aria aperta potranno approfittare di queste giornate per attività all’aperto, godendo di un clima mite e piacevole.

Tutti i dati meteo di Sabato 5 Ottobre a Correggio

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +11.8° perc. +11.4° prob. 3 % 4.8 E max 7.5 Levante 90 % 1014 hPa 3 cielo coperto +11.6° perc. +11.1° Assenti 1.1 ENE max 2.2 Grecale 89 % 1013 hPa 6 nubi sparse +11° perc. +10.5° Assenti 3.3 ONO max 3.6 Maestrale 91 % 1014 hPa 9 poche nuvole +14.6° perc. +14.1° Assenti 2.8 ONO max 2.6 Maestrale 74 % 1015 hPa 12 poche nuvole +17.5° perc. +16.8° Assenti 3.2 ENE max 4 Grecale 58 % 1013 hPa 15 nubi sparse +17.7° perc. +16.9° prob. 8 % 6 ESE max 6.2 Scirocco 55 % 1013 hPa 18 poche nuvole +14.2° perc. +13.5° prob. 5 % 9 ESE max 16.1 Scirocco 71 % 1014 hPa 21 cielo sereno +12.5° perc. +11.9° Assenti 8.9 ESE max 15.8 Scirocco 79 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 07:23 e tramonta alle ore 18:44

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.