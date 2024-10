Previsioni Meteo Corsico: il bollettino per domani lunedì 28 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Corsico di Lunedì 28 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, il cielo si presenterà coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 14,6°C. La mattina seguirà con condizioni simili, mantenendo una copertura nuvolosa e temperature che si avvicineranno ai 19°C nel tardo mattino. Nel pomeriggio, si assisterà a un parziale miglioramento, con nubi sparse e temperature che raggiungeranno un picco di 19,5°C. La sera porterà un ulteriore abbassamento della copertura nuvolosa, con temperature che scenderanno gradualmente fino a 15,4°C.

Durante la notte, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 94%. Le temperature si manterranno stabili attorno ai 14,6°C, con una leggera diminuzione fino a 14,1°C nelle ore più tarde. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra 3,7 km/h e 4,5 km/h, proveniente principalmente da Ovest e Ovest-Nord Ovest. L’umidità si attesterà attorno al 90%, creando una sensazione di maggiore freschezza.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto, con una temperatura che inizierà a salire, raggiungendo i 19°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa si ridurrà leggermente, scendendo al 91%. La velocità del vento sarà contenuta, con valori che varieranno tra 2,2 km/h e 3,3 km/h. L’umidità continuerà a diminuire, portandosi al 68%.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo miglioreranno ulteriormente, con nubi sparse e temperature che toccheranno i 19,5°C. La copertura nuvolosa scenderà al 51%, mentre la velocità del vento si manterrà bassa, intorno ai 1,9 km/h. L’umidità si stabilizzerà attorno al 66%, rendendo l’aria più gradevole.

La sera si presenterà con poche nuvole e temperature che scenderanno fino a 15,4°C. La copertura nuvolosa sarà ridotta al 12%, e la velocità del vento sarà molto bassa, intorno ai 0,6 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo l’86%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Corsico nei prossimi giorni mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e una graduale diminuzione della copertura nuvolosa. Martedì e mercoledì potrebbero portare ulteriori schiarite, rendendo le condizioni meteo più favorevoli per attività all’aperto. Si consiglia di rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +14.5° perc. +14.4° Assenti 4.4 O max 4.4 Ponente 92 % 1026 hPa 4 cielo coperto +14.2° perc. +14.1° Assenti 4.2 ONO max 4.4 Maestrale 90 % 1026 hPa 7 cielo coperto +14.5° perc. +14.3° Assenti 2.7 O max 3.1 Ponente 87 % 1027 hPa 10 cielo coperto +17.6° perc. +17.3° Assenti 3.1 OSO max 3.1 Libeccio 73 % 1027 hPa 13 nubi sparse +19.4° perc. +19.2° Assenti 1.6 OSO max 1.7 Libeccio 67 % 1025 hPa 16 nubi sparse +18.1° perc. +17.9° Assenti 3.7 SO max 3.9 Libeccio 75 % 1024 hPa 19 poche nuvole +16.6° perc. +16.5° Assenti 1.9 ONO max 1.9 Maestrale 83 % 1025 hPa 22 poche nuvole +15.7° perc. +15.6° Assenti 1.5 NNE max 1.8 Grecale 85 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 07:01 e tramonta alle ore 17:12

