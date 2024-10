Previsioni Meteo Corsico: il bollettino per domani martedì 15 ottobre

MeteoWeb

Martedì 15 Ottobre a Corsico si prevede una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti. Le previsioni meteo indicano una copertura nuvolosa quasi totale durante gran parte della giornata, con un leggero miglioramento verso la sera. Le temperature oscilleranno tra i 14,6°C e i 18,6°C, mentre la velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 6,4 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 90%, rendendo l’aria piuttosto umida.

Durante la notte, il cielo si presenterà inizialmente coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 14,6°C. La copertura nuvolosa sarà elevata, raggiungendo il 91%, e il vento si muoverà da est con una velocità di circa 2,7 km/h. L’umidità sarà molto alta, attorno al 96%, contribuendo a una sensazione di maggiore freschezza.

Con l’arrivo della mattina, il cielo rimarrà coperto, con temperature che saliranno lentamente fino a raggiungere i 17°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa sarà totale, con valori del 100%, e il vento continuerà a soffiare da est, mantenendo una velocità moderata. L’umidità inizierà a scendere leggermente, ma si manterrà comunque sopra il 80%.

Nel pomeriggio, le temperature toccheranno il picco di 18,6°C. Il cielo rimarrà nuvoloso, con una copertura nuvolosa che si manterrà al 100%. Anche in questo frangente, il vento sarà debole, con velocità che non supereranno i 4 km/h. L’umidità continuerà a diminuire, ma rimarrà comunque elevata, attorno al 72%.

Con l’arrivo della sera, si prevede un leggero miglioramento, con la presenza di nubi sparse. Le temperature scenderanno gradualmente fino a 15,6°C. La copertura nuvolosa si ridurrà al 74%, e il vento inizierà a farsi sentire con una leggera brezza, raggiungendo velocità fino a 5 km/h. L’umidità rimarrà alta, attorno all’87%, ma la sensazione di freschezza aumenterà.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Corsico indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con un possibile aumento delle temperature e una diminuzione della copertura nuvolosa. Tuttavia, per Martedì 15 Ottobre, ci si aspetta una giornata prevalentemente grigia e umida, con temperature miti che renderanno la giornata comunque gradevole. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché il cielo nuvoloso continuerà a dominare per gran parte della giornata.

Tutti i dati meteo di Martedì 15 Ottobre a Corsico

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +14.4° perc. +14.4° Assenti 2 E max 2.2 Levante 96 % 1020 hPa 4 cielo coperto +14.6° perc. +14.6° Assenti 3.2 NE max 3.6 Grecale 96 % 1020 hPa 7 cielo coperto +15° perc. +15° Assenti 3.3 ENE max 4.6 Grecale 92 % 1021 hPa 10 cielo coperto +16.4° perc. +16.3° Assenti 3.5 E max 4.1 Levante 84 % 1021 hPa 13 cielo coperto +18.4° perc. +18.2° Assenti 3.3 ENE max 4 Grecale 73 % 1020 hPa 16 cielo coperto +17.7° perc. +17.5° Assenti 2 ESE max 3 Scirocco 77 % 1020 hPa 19 cielo coperto +16.1° perc. +16° Assenti 2.9 ENE max 3.2 Grecale 85 % 1020 hPa 22 nubi sparse +15.4° perc. +15.3° Assenti 4.8 ENE max 5.2 Grecale 89 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 07:43 e tramonta alle ore 18:33

