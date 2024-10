Previsioni Meteo Corsico: il bollettino per domani sabato 19 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 19 Ottobre a Corsico indicano una giornata caratterizzata da condizioni di maltempo, con piogge diffuse e temperature relativamente fresche. Durante la notte, il cielo sarà prevalentemente coperto, con temperature che si attesteranno intorno a 14,2°C. La situazione non migliorerà durante la mattina, quando si registreranno piogge leggere e moderate, accompagnate da una copertura nuvolosa totale. Le temperature si manterranno tra 14,3°C e 16,4°C, mentre l’umidità rimarrà alta, superando il 90%.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo confermeranno la persistenza delle piogge, che si intensificheranno, portando a valori di precipitazione moderata. Le temperature scenderanno leggermente, oscillando tra 15°C e 15,2°C, con un aumento della velocità del vento che potrà raggiungere i 15,7 km/h. La situazione rimarrà invariata anche nella sera, con piogge leggere che continueranno a interessare la zona, mantenendo le temperature stabili attorno a 14,8°C.

In sintesi, Sabato 19 Ottobre a Corsico si presenterà come una giornata piovosa e grigia, con temperature fresche e un alto tasso di umidità. Le previsioni meteo per i giorni successivi indicano un possibile miglioramento, con schiarite attese per Domenica, mentre Lunedì potrebbe riportare un ritorno di condizioni più stabili. Gli amanti del sole dovranno quindi pazientare ancora un po’, poiché il maltempo di Sabato lascerà il posto a un clima più favorevole nei giorni a venire.

Tutti i dati meteo di Sabato 19 Ottobre a Corsico

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +14.6° perc. +14.5° prob. 61 % 3.6 ENE max 4 Grecale 95 % 1017 hPa 3 cielo coperto +14.2° perc. +14.2° prob. 16 % 1.9 NO max 2.5 Maestrale 94 % 1016 hPa 6 cielo coperto +14.3° perc. +14.2° prob. 2 % 2.1 NNO max 2.5 Maestrale 93 % 1016 hPa 9 cielo coperto +16.1° perc. +15.9° prob. 11 % 0.5 SO max 2.3 Libeccio 83 % 1017 hPa 12 pioggia moderata +15.6° perc. +15.6° 1.7 mm 2.8 N max 4.5 Tramontana 91 % 1018 hPa 15 pioggia moderata +15° perc. +14.9° 1.18 mm 9.9 NNO max 26.2 Maestrale 91 % 1017 hPa 18 pioggia leggera +14.8° perc. +14.8° 0.91 mm 5.5 NNO max 14.4 Maestrale 93 % 1018 hPa 21 pioggia leggera +14.7° perc. +14.6° 0.96 mm 3.7 NO max 6.2 Maestrale 91 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:49 e tramonta alle ore 18:26

