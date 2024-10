Previsioni Meteo Corsico: tutti i dettagli per domani martedì 8 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Martedì 8 Ottobre a Corsico indicano una giornata caratterizzata da condizioni di maltempo persistente. La pioggia, che ha già iniziato a cadere durante la notte, continuerà a manifestarsi con intensità variabile, portando a un accumulo significativo di precipitazioni. Le temperature si manterranno su valori relativamente miti, con una massima che si attesterà intorno ai 14°C. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità elevata che contribuirà a creare un’atmosfera piuttosto umida.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con pioggia leggera e moderata. Le temperature si manterranno attorno ai 12,7°C, con una leggera fluttuazione. I venti saranno prevalentemente deboli, provenienti da Est – Nord Est, con raffiche che potranno raggiungere i 19,9 km/h. L’umidità si attesterà intorno al 94%, creando un ambiente piuttosto umido.

Con l’arrivo della mattina, il maltempo continuerà a imperversare. La pioggia si intensificherà, passando a forte pioggia tra le 11:00 e le 13:00, con accumuli che potranno superare i 6 mm. Le temperature saliranno leggermente, raggiungendo i 14°C. I venti, inizialmente moderati, si faranno più intensi, con raffiche che potranno arrivare fino a 41,5 km/h. L’umidità rimarrà alta, attorno al 97%, contribuendo a una sensazione di maggiore freschezza.

Nel pomeriggio, la situazione non migliorerà significativamente. La pioggia si presenterà in forma moderata e leggera, con temperature che scenderanno leggermente, attestandosi sui 13,8°C. I venti continueranno a soffiare da Sud, mantenendo una velocità moderata. L’umidità rimarrà elevata, intorno al 96%, e le precipitazioni continueranno a cadere, seppur con minore intensità rispetto alla mattina.

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteo si stabilizzeranno leggermente, ma la pioggia non smetterà del tutto. Si passerà a un cielo coperto, con temperature che si manterranno attorno ai 13,6°C. I venti saranno più deboli, e l’umidità continuerà a essere alta, intorno al 97%.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Corsico non mostrano segni di miglioramento immediato. Si prevede che il maltempo persista, con possibilità di ulteriori piogge nei giorni successivi. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le condizioni meteorologiche non si stabilizzeranno prima di Mercoledì. Pertanto, è consigliabile prepararsi a un proseguimento di questa fase di maltempo, con attenzione alle eventuali allerta meteo che potrebbero essere emesse.

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +12.7° perc. +12.5° 0.27 mm 2.2 ENE max 4.6 Grecale 94 % 1016 hPa 3 pioggia moderata +12.8° perc. +12.6° 1.05 mm 6.5 ENE max 13.5 Grecale 96 % 1013 hPa 6 pioggia leggera +12.9° perc. +12.8° 0.95 mm 11.2 ENE max 31.6 Grecale 97 % 1011 hPa 9 pioggia leggera +13.6° perc. +13.5° 0.8 mm 12.8 E max 39.6 Levante 96 % 1009 hPa 12 forte pioggia +14.1° perc. +14.1° 8.21 mm 4.6 ESE max 22.2 Scirocco 98 % 1005 hPa 15 pioggia leggera +13.8° perc. +13.7° 0.5 mm 6.1 S max 17.1 Ostro 97 % 1004 hPa 18 pioggia leggera +13.5° perc. +13.5° 0.3 mm 5.5 SSO max 12.7 Libeccio 97 % 1005 hPa 21 cielo coperto +13.7° perc. +13.6° prob. 58 % 2.8 S max 8.3 Ostro 97 % 1005 hPa Il sole sorge alle ore 07:34 e tramonta alle ore 18:45

