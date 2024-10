Previsioni Meteo Cortona: il bollettino per domani lunedì 7 ottobre

MeteoWeb

Nella giornata di Lunedì 7 Ottobre, Cortona si troverà ad affrontare condizioni di meteo prevalentemente nuvoloso. Le previsioni del tempo indicano una copertura nuvolosa al 100%, con temperature che si manterranno su valori relativamente freschi. Durante la notte, le temperature oscilleranno intorno ai 13°C, mentre nel corso della mattina si registreranno valori simili, con una leggera tendenza all’aumento. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 12 km/h.

Durante il pomeriggio, le temperature raggiungeranno un massimo di circa 15°C, mantenendo una sensazione di freschezza a causa dell’umidità che si attesterà attorno al 79%. Le condizioni di meteo rimarranno stabili, con cielo coperto e assenza di precipitazioni. La sera porterà un leggero abbassamento delle temperature, che si attesteranno nuovamente intorno ai 13°C.

In sintesi, le previsioni meteo per Lunedì 7 Ottobre a Cortona evidenziano una giornata caratterizzata da cielo coperto e temperature fresche. La situazione meteo non subirà variazioni significative nel corso della giornata, mantenendo un clima stabile e umido.

Guardando ai prossimi giorni, si prevede che le condizioni di meteo rimarranno simili, con una continuazione di cieli nuvolosi e temperature che non subiranno grandi oscillazioni. Pertanto, è consigliabile prepararsi a un inizio settimana fresco e umido, con la possibilità di un miglioramento solo nei giorni successivi.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +13.1° perc. +12.4° Assenti 3 SSE max 3.1 Scirocco 72 % 1015 hPa 4 cielo coperto +12.9° perc. +12.1° Assenti 5.1 ESE max 5.9 Scirocco 73 % 1015 hPa 7 cielo coperto +13.6° perc. +12.8° Assenti 5.7 ESE max 9.6 Scirocco 72 % 1016 hPa 10 cielo coperto +14.3° perc. +13.7° prob. 7 % 7.2 ESE max 11.8 Scirocco 74 % 1017 hPa 13 cielo coperto +14.6° perc. +14.2° prob. 4 % 7 ESE max 11.1 Scirocco 78 % 1017 hPa 16 cielo coperto +14.7° perc. +14.3° Assenti 6.4 ESE max 10.7 Scirocco 79 % 1017 hPa 19 cielo coperto +14.5° perc. +14° Assenti 5.8 E max 7.7 Levante 78 % 1017 hPa 22 cielo coperto +13.8° perc. +13.3° Assenti 5.7 ESE max 6 Scirocco 82 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 07:19 e tramonta alle ore 18:37

