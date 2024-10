Previsioni Meteo Cortona: il bollettino per domani sabato 12 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Cortona di Sabato 12 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, si registreranno nubi sparse e una temperatura che scenderà fino a +9,5°C. Con l’arrivo della mattina, il cielo si presenterà con poche nuvole e le temperature inizieranno a risalire, raggiungendo i +12,2°C entro le 07:00. Tuttavia, nel corso della giornata, la copertura nuvolosa aumenterà, portando a un cielo coperto nel pomeriggio e temperature massime attorno ai +18,4°C.

Nel dettaglio, durante la notte si assisterà a un clima fresco, con temperature che varieranno da +10,3°C a +9,5°C. La velocità del vento sarà leggera, oscillando tra i 3,7 km/h e i 5,8 km/h, proveniente principalmente da direzioni settentrionali. L’umidità si manterrà alta, attorno al 91%.

Con l’inizio della mattina, il cielo si presenterà con poche nuvole e le temperature continueranno a salire, raggiungendo i +14,4°C entro le 08:00. La copertura nuvolosa aumenterà progressivamente, passando dal 21% al 80% entro le 12:00. Anche la velocità del vento rimarrà contenuta, con valori che non supereranno i 6,6 km/h.

Nel pomeriggio, il cielo diventerà coperto, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai +18,4°C. La pressione atmosferica si manterrà su valori normali, intorno ai 1017 hPa, mentre l’umidità si attesterà attorno al 51%. Le precipitazioni non sono previste, mantenendo quindi un clima asciutto.

Con l’arrivo della sera, la temperatura inizierà a scendere, raggiungendo i +12,9°C entro le 21:00. Il cielo rimarrà coperto e l’umidità aumenterà, arrivando fino al 79%. La velocità del vento sarà molto leggera, con valori che non supereranno i 4 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Cortona nei prossimi giorni mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno moderate e una predominanza di nuvole. Domani, si prevede un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, mentre dopodomani potrebbero verificarsi delle schiarite. È consigliabile tenere d’occhio le previsioni meteo per eventuali aggiornamenti, in quanto la situazione potrebbe variare.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +10.1° perc. +9.6° Assenti 5.8 N max 5.7 Tramontana 91 % 1017 hPa 4 nubi sparse +9.6° perc. +9.6° Assenti 3.7 NNE max 3.6 Grecale 88 % 1018 hPa 7 poche nuvole +12.2° perc. +11.5° Assenti 2.2 NE max 2.7 Grecale 76 % 1018 hPa 10 nubi sparse +16.8° perc. +16° Assenti 2.2 SO max 2.3 Libeccio 58 % 1018 hPa 13 cielo coperto +18.4° perc. +17.6° Assenti 6.6 O max 8.9 Ponente 51 % 1018 hPa 16 nubi sparse +15.6° perc. +15° Assenti 2.2 ONO max 3.4 Maestrale 66 % 1017 hPa 19 cielo coperto +13.4° perc. +12.7° Assenti 2.9 OSO max 3 Libeccio 72 % 1018 hPa 22 cielo coperto +13.1° perc. +12.4° Assenti 4.1 O max 4 Ponente 77 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:25 e tramonta alle ore 18:29

