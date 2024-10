Previsioni Meteo Cortona: tutti i dettagli per domani giovedì 3 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 3 Ottobre a Cortona indicano una giornata caratterizzata da condizioni di pioggia persistente e temperature moderate. Durante la notte, si registreranno piogge di intensità moderata, con una temperatura che si attesterà intorno ai 15°C. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità elevata che si manterrà attorno al 96%. I venti saranno leggeri, provenienti principalmente da est e sud-est.

Nella mattina, le previsioni del tempo non mostrano segni di miglioramento, con piogge che continueranno a cadere. Le temperature rimarranno stabili, oscillando tra i 15°C e i 15,7°C. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 20,4 km/h, e la direzione sarà sempre sud-sud-est. Anche in questo frangente, l’umidità resterà alta, contribuendo a una sensazione di freschezza.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo non subiranno significativi cambiamenti. La pioggia moderata continuerà a cadere, con temperature che si manterranno attorno ai 15°C. I venti diventeranno più intensi, con raffiche che potranno raggiungere i 51,3 km/h. La copertura nuvolosa rimarrà totale, e l’umidità si attesterà intorno al 96%, rendendo l’aria piuttosto umida e fresca.

La sera porterà un leggero miglioramento, con la pioggia che tenderà a diminuire, ma le nuvole continueranno a dominare il cielo. Le temperature scenderanno fino a 12,4°C e i venti si faranno più leggeri, con velocità attorno agli 8,3 km/h. L’umidità rimarrà elevata, intorno al 96%, e la probabilità di precipitazioni sarà ancora presente.

In conclusione, le previsioni meteo per Cortona nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni instabili, con possibilità di piogge anche nei giorni successivi. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteo, soprattutto per chi ha in programma attività all’aperto. La situazione climatica potrebbe migliorare solo nel fine settimana, quando si prevede un parziale miglioramento delle condizioni atmosferiche.

Tutti i dati meteo di Giovedì 3 Ottobre a Cortona

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia moderata +15.1° perc. +15.2° 2.34 mm 2 OSO max 6.7 Libeccio 97 % 1006 hPa 4 pioggia leggera +15.2° perc. +15.3° 0.9 mm 6.7 ESE max 23.3 Scirocco 98 % 1004 hPa 7 pioggia moderata +15.7° perc. +15.8° 1.95 mm 15.6 SSE max 35.4 Scirocco 95 % 1004 hPa 10 pioggia moderata +15.4° perc. +15.6° 2.67 mm 11.7 SSE max 34.7 Scirocco 97 % 1003 hPa 13 pioggia moderata +15.5° perc. +15.5° 2.47 mm 20.8 SSE max 47.3 Scirocco 94 % 1001 hPa 16 pioggia moderata +15.5° perc. +15.6° 1.82 mm 20.3 SSE max 43.2 Scirocco 96 % 999 hPa 19 pioggia leggera +15.2° perc. +15.3° 0.41 mm 11.6 O max 21.1 Ponente 95 % 1001 hPa 22 cielo coperto +12.7° perc. +12.5° prob. 68 % 9.2 O max 19.3 Ponente 96 % 1002 hPa Il sole sorge alle ore 07:15 e tramonta alle ore 18:44

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.