Previsioni Meteo Cortona: tutti i dettagli per domani lunedì 28 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Cortona di Lunedì 28 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti durante il giorno. La temperatura massima raggiungerà i 20,5°C nel pomeriggio, mentre la minima si attesterà intorno ai 12,6°C durante la notte. La copertura nuvolosa sarà significativa, con punte del 100% nella sera. I venti saranno leggeri, prevalentemente da nord-est, con velocità che varieranno tra i 3,1 km/h e i 5,8 km/h.

Durante la notte, Cortona presenterà poche nuvole, con una temperatura che si aggirerà intorno ai 12,6°C. La copertura nuvolosa sarà del 24%, e l’umidità si manterrà alta, attorno all’84%. Con l’arrivo della mattina, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, che raggiungerà il 80% alle 07:00. Le temperature saliranno lentamente, toccando i 15,8°C entro le 08:00. La brezza leggera accompagnerà la giornata, rendendo l’atmosfera gradevole.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà sempre più coperto, con una temperatura che raggiungerà il suo picco di 20,5°C intorno alle 13:00. Tuttavia, a partire dalle 14:00, il cielo diventerà completamente coperto, con una copertura nuvolosa che toccherà il 91%. Le condizioni di umidità rimarranno elevate, oscillando tra il 60% e il 69%. Le brezze continueranno a soffiare, mantenendo il clima fresco.

Con l’arrivo della sera, le previsioni del tempo indicano un cielo completamente coperto, con temperature che scenderanno gradualmente fino a raggiungere i 12,8°C entro le 23:00. L’umidità aumenterà ulteriormente, arrivando fino al 91%. I venti si manterranno leggeri, ma costanti, contribuendo a un’atmosfera fresca e umida.

In conclusione, le previsioni meteo per Cortona nei prossimi giorni mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori simili e una copertura nuvolosa che continuerà a caratterizzare il cielo. Martedì e mercoledì si prevede una situazione analoga, con cieli nuvolosi e temperature che non subiranno significative variazioni. Gli amanti del sole dovranno attendere qualche giorno prima di vedere un miglioramento delle condizioni atmosferiche.

Tutti i dati meteo di Lunedì 28 Ottobre a Cortona

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 poche nuvole +12.2° perc. +11.7° Assenti 4 NNE max 3.7 Grecale 87 % 1025 hPa 5 nubi sparse +11.9° perc. +11.6° Assenti 4.5 NE max 4.1 Grecale 92 % 1026 hPa 8 nubi sparse +15.8° perc. +15.6° Assenti 3.3 NNE max 5 Grecale 81 % 1026 hPa 11 nubi sparse +19.8° perc. +19.6° Assenti 3.1 NNE max 4.4 Grecale 64 % 1025 hPa 14 cielo coperto +20.2° perc. +19.8° Assenti 3.1 NNE max 5.1 Grecale 60 % 1024 hPa 17 cielo coperto +15.4° perc. +15.2° Assenti 4.7 NE max 4.4 Grecale 81 % 1024 hPa 20 cielo coperto +14° perc. +13.7° Assenti 5.7 NE max 5.4 Grecale 86 % 1025 hPa 23 cielo coperto +12.8° perc. +12.5° Assenti 4.8 NE max 4.4 Grecale 91 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 06:46 e tramonta alle ore 17:05

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.