Previsioni Meteo Cortona: tutti i dettagli per domani martedì 15 ottobre

Martedì 15 Ottobre a Cortona si preannuncia una giornata caratterizzata da condizioni di meteo prevalentemente stabile, con una copertura nuvolosa che varierà nel corso della giornata. Le previsioni del tempo indicano temperature che si manterranno su valori gradevoli, con picchi che raggiungeranno i 22,9°C nel pomeriggio. La presenza di nubi sparse accompagnerà le ore, ma senza precipitazioni significative. I venti saranno leggeri, con una velocità che non supererà i 6,2 km/h.

Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 13,5°C, con una copertura nuvolosa che si presenterà variabile, passando da nubi sparse a cielo coperto. L’umidità sarà piuttosto alta, intorno al 91%, e la pressione atmosferica si manterrà stabile attorno ai 1020 hPa.

Nella mattina, si assisterà a un lieve aumento delle temperature, che raggiungeranno i 19,4°C entro le 09:00. La copertura nuvolosa rimarrà prevalentemente sparsa, con un’umidità che inizierà a scendere. I venti saranno deboli e provenienti da direzioni variabili, contribuendo a mantenere un clima fresco e gradevole.

Il pomeriggio porterà un ulteriore innalzamento delle temperature, con un massimo di 22,9°C atteso intorno alle 13:00. Le nubi sparse continueranno a dominare il cielo, ma non si prevedono precipitazioni. L’umidità si stabilizzerà attorno al 51%, rendendo l’aria più secca e confortevole. I venti, pur rimanendo leggeri, potrebbero aumentare leggermente in intensità.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere, attestandosi intorno ai 15,1°C alle 21:00. La copertura nuvolosa rimarrà variabile, con un aumento della percentuale di umidità che raggiungerà il 86%. I venti si faranno più presenti, ma continueranno a mantenersi su valori moderati.

In conclusione, le previsioni meteo per Cortona nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni simili, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e una copertura nuvolosa che non porterà a precipitazioni significative. Si prevede un lieve abbassamento delle temperature nei giorni successivi, ma senza particolari variazioni nel meteo generale. Pertanto, si consiglia di approfittare di questa giornata per attività all’aperto, godendo del clima mite e della bellezza del paesaggio cortonese.

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +13° perc. +12.8° Assenti 3.1 NNE max 3 Grecale 92 % 1020 hPa 5 nubi sparse +12.4° perc. +12.1° Assenti 4 NE max 3.7 Grecale 92 % 1019 hPa 8 nubi sparse +17.3° perc. +17° Assenti 3.4 ENE max 4.1 Grecale 71 % 1020 hPa 11 nubi sparse +22.3° perc. +22° Assenti 3.1 S max 3.3 Ostro 53 % 1020 hPa 14 nubi sparse +22.7° perc. +22.4° Assenti 3.7 SSO max 4.4 Libeccio 52 % 1018 hPa 17 nubi sparse +17.8° perc. +17.5° Assenti 4.2 ENE max 4 Grecale 71 % 1019 hPa 20 poche nuvole +15.8° perc. +15.5° Assenti 5.5 ENE max 5.5 Grecale 82 % 1020 hPa 23 nubi sparse +14.5° perc. +14.3° Assenti 4.9 ENE max 4.8 Grecale 90 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:29 e tramonta alle ore 18:24

