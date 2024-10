Previsioni Meteo Cortona: tutti i dettagli per domani martedì 8 ottobre

MeteoWeb

Martedì 8 Ottobre a Cortona si prevede una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche variabili, con un predominio di piogge che interesseranno il territorio. Le previsioni meteo indicano un inizio di giornata con cielo coperto e temperature che si manterranno su valori relativamente miti, per poi evolvere verso un pomeriggio di forte pioggia. La velocità del vento aumenterà, portando con sé raffiche significative, mentre l’umidità rimarrà alta durante tutto il giorno.

Nella notte, il cielo si presenterà coperto con temperature che si attesteranno intorno ai 12°C. La copertura nuvolosa sarà quasi totale, con un’umidità che raggiungerà il 90%. La brezza leggera accompagnerà la notte, con venti provenienti da Est e Sud Est.

Durante la mattina, le condizioni non cambieranno significativamente. Si registreranno temperature in aumento, che arriveranno a toccare i 19°C intorno alle 10:00. Le prime piogge leggere inizieranno a manifestarsi, con una probabilità di pioggia che aumenterà nel corso della mattinata. La velocità del vento si intensificherà, raggiungendo i 22 km/h.

Nel pomeriggio, la situazione meteo subirà un cambiamento notevole. Le previsioni del tempo indicano l’arrivo di forti piogge, con accumuli significativi che potranno superare i 11 mm. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 16°C, mentre il vento soffierà con intensità, raggiungendo punte di 65 km/h. L’umidità rimarrà elevata, contribuendo a un clima piuttosto umido e fresco.

Con l’arrivo della sera, le piogge continueranno a cadere, sebbene con intensità variabile. Le temperature si manterranno intorno ai 15°C, mentre il vento si calmerà leggermente, ma rimarrà comunque presente. L’umidità continuerà a essere alta, con valori che si attesteranno intorno al 92%.

In conclusione, le previsioni meteo per Cortona nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni atmosferiche. Dopo una giornata di pioggia intensa, si prevede un ritorno a condizioni più stabili e asciutte, con temperature che gradualmente saliranno. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Martedì 8 Ottobre a Cortona

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +12.8° perc. +12.5° Assenti 7.1 E max 8.1 Levante 88 % 1016 hPa 4 cielo coperto +12.4° perc. +12.1° Assenti 7.4 E max 8.2 Levante 92 % 1015 hPa 7 cielo coperto +14.8° perc. +14.4° prob. 4 % 10.8 ESE max 21.7 Scirocco 81 % 1013 hPa 10 pioggia leggera +19.7° perc. +19.6° 0.11 mm 22 SSE max 48.5 Scirocco 70 % 1012 hPa 13 forte pioggia +16.7° perc. +16.9° 11.55 mm 22.3 SE max 50.7 Scirocco 95 % 1008 hPa 16 pioggia leggera +17.2° perc. +17.3° 0.91 mm 22.4 S max 47.7 Ostro 89 % 1008 hPa 19 pioggia leggera +14.9° perc. +14.9° 0.26 mm 5.5 S max 13.4 Ostro 93 % 1007 hPa 22 pioggia leggera +14.6° perc. +14.6° 0.54 mm 13.7 S max 28.8 Ostro 96 % 1008 hPa Il sole sorge alle ore 07:21 e tramonta alle ore 18:35

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.