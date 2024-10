Previsioni Meteo Cortona: tutti i dettagli per domani mercoledì 30 ottobre

MeteoWeb

In Cortona, le previsioni meteo per Mercoledì 30 Ottobre si presentano particolarmente favorevoli. Durante la giornata, si osserverà un cielo sereno, senza alcuna copertura nuvolosa, che garantirà un’ottima visibilità e temperature gradevoli. Le temperature si manterranno su valori miti, con massime che raggiungeranno i 20,5°C nel pomeriggio. La ventilazione sarà leggera, con raffiche che non supereranno i 7 km/h, provenienti principalmente da Nord-Est. L’umidità si manterrà su livelli relativamente alti, oscillando tra il 50% e il 91%, ma non si prevedono precipitazioni.

Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 12°C, con una leggera diminuzione man mano che si avvicina l’alba. Il cielo rimarrà sereno, favorendo un clima tranquillo e senza disturbi. La ventilazione sarà debole, con velocità che si aggireranno attorno ai 4 km/h.

Nella mattina, si assisterà a un graduale aumento delle temperature, che raggiungeranno i 19,7°C entro le ore centrali della giornata. Il cielo continuerà a rimanere sereno, senza nuvole, e l’umidità inizierà a scendere, rendendo l’aria più fresca e piacevole. La brezza leggera proveniente da Nord-Est contribuirà a mantenere un clima confortevole.

Nel pomeriggio, le temperature toccheranno il picco di 20,5°C, rendendo questa parte della giornata ideale per attività all’aperto. La ventilazione rimarrà leggera, con intensità che non supereranno i 6,9 km/h. L’umidità si stabilizzerà intorno al 50%, creando condizioni ideali per godere del sole.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere nuovamente, attestandosi intorno ai 12°C. Il cielo rimarrà sereno, e la brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo la serata piacevole. L’umidità aumenterà leggermente, ma senza compromettere il comfort.

In conclusione, le previsioni del tempo per Cortona nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni simili, con cieli sereni e temperature miti. Giovedì e Venerdì si prevede un leggero calo delle temperature, ma senza variazioni significative nel clima generale. Gli amanti delle attività all’aperto potranno approfittare di queste giornate favorevoli per godere della bellezza del territorio cortonese.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 30 Ottobre a Cortona

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +11.9° perc. +11.6° Assenti 4 NE max 3.7 Grecale 92 % 1024 hPa 5 cielo sereno +11.2° perc. +10.8° Assenti 4.4 NE max 4.1 Grecale 92 % 1024 hPa 8 cielo sereno +15° perc. +14.5° Assenti 3 NNE max 3.7 Grecale 75 % 1025 hPa 11 cielo sereno +19.7° perc. +19.1° Assenti 3.6 NNE max 6.1 Grecale 54 % 1023 hPa 14 cielo sereno +20.2° perc. +19.6° Assenti 3.2 NE max 6.1 Grecale 52 % 1022 hPa 17 cielo sereno +14.4° perc. +13.9° Assenti 5.7 NE max 5.3 Grecale 78 % 1023 hPa 20 cielo sereno +12.6° perc. +12.3° Assenti 6.8 NE max 6.2 Grecale 89 % 1024 hPa 23 cielo sereno +11.6° perc. +11.2° Assenti 6.4 NE max 5.9 Grecale 90 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:48 e tramonta alle ore 17:02

