Previsioni Meteo Cosenza: il bollettino per domani giovedì 10 ottobre

Le previsioni meteo per Giovedì 10 Ottobre a Cosenza indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto. Le temperature si manterranno su valori piuttosto miti, con picchi che raggiungeranno i 29°C nel pomeriggio. La presenza di nuvole sarà costante durante tutta la giornata, con una copertura nuvolosa che si attesterà attorno al 100%. I venti saranno leggeri, provenienti principalmente da sud e sud-ovest, con velocità che varieranno tra i 5,5 km/h e i 12,9 km/h. L’umidità si manterrà su livelli moderati, oscillando tra il 40% e il 67%.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con cielo coperto e temperature che si attesteranno intorno ai 17,9°C. La copertura nuvolosa sarà al 100%, con venti leggeri da sud-sud est. L’umidità sarà intorno al 60%, garantendo una sensazione di freschezza.

Nella mattina, a partire dalle 06:00, il cielo rimarrà coperto, con temperature che saliranno rapidamente fino a raggiungere i 28,8°C entro le 12:00. La copertura nuvolosa continuerà a essere totale, mentre i venti si manterranno leggeri, con una velocità di circa 7 km/h. L’umidità scenderà gradualmente, arrivando al 25%.

Nel pomeriggio, le temperature toccheranno il massimo di 29°C alle 13:00, per poi scendere leggermente nel corso delle ore successive. Anche in questo intervallo, il cielo rimarrà coperto e l’umidità si attesterà attorno al 29%. I venti, sempre leggeri, potranno raggiungere una velocità di 12,9 km/h.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 20°C. Il cielo continuerà a essere coperto, con umidità che aumenterà fino a raggiungere il 67%. I venti si manterranno leggeri, con velocità che varieranno tra 8,5 km/h e 11 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Cosenza nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature che si manterranno su valori miti. Non si prevedono precipitazioni significative, ma l’umidità potrebbe aumentare, rendendo l’atmosfera più pesante. Si consiglia di tenere d’occhio gli aggiornamenti, poiché le condizioni potrebbero variare.

Tutti i dati meteo di Giovedì 10 Ottobre a Cosenza

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +17.9° perc. +17.3° Assenti 5.7 SSE max 8.5 Scirocco 60 % 1013 hPa 3 nubi sparse +17.1° perc. +16.3° Assenti 7.7 SSE max 10.3 Scirocco 55 % 1011 hPa 6 cielo coperto +19.3° perc. +18.5° Assenti 7.2 SSE max 10.3 Scirocco 47 % 1011 hPa 9 cielo coperto +26.7° perc. +26.2° Assenti 6.6 SO max 9.4 Libeccio 28 % 1010 hPa 12 cielo coperto +28.8° perc. +27.6° Assenti 7 OSO max 10.8 Libeccio 27 % 1009 hPa 15 cielo coperto +27.4° perc. +27.1° Assenti 5.5 OSO max 7.7 Libeccio 40 % 1008 hPa 18 cielo coperto +21.8° perc. +21.3° Assenti 7 S max 8.5 Ostro 49 % 1009 hPa 21 cielo coperto +20.2° perc. +19.7° Assenti 9.3 SSO max 11 Libeccio 54 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 07:02 e tramonta alle ore 18:19

