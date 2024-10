Previsioni Meteo Cosenza: tutti i dettagli per domani domenica 13 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Cosenza di Domenica 13 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da temperature gradevoli e una variabilità della copertura nuvolosa. Durante la notte, il cielo si presenterà con nubi sparse e temperature che si attesteranno intorno ai 13,6°C. Con il passare delle ore, si assisterà a un miglioramento delle condizioni, con un cielo che si presenterà sereno durante la mattina e temperature che raggiungeranno i 23,1°C intorno a mezzogiorno. Nel pomeriggio, il bel tempo continuerà, con cieli sereni e temperature in lieve calo, mentre la sera porterà un aumento della copertura nuvolosa.

Durante la notte, da mezzanotte fino alle prime ore del mattino, Cosenza avrà un cielo prevalentemente sereno, con temperature che varieranno da 13,6°C a 13,0°C. La velocità del vento si manterrà leggera, oscillando tra i 5,2 km/h e i 6,0 km/h, proveniente principalmente da Sud Est. L’umidità sarà piuttosto alta, attorno all’87%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1020 hPa.

Nella mattina, il cielo si presenterà sereno, con temperature che saliranno rapidamente fino a raggiungere i 23,1°C entro le 12:00. La copertura nuvolosa sarà ridotta, con valori che scenderanno fino al 28%. La velocità del vento rimarrà contenuta, con raffiche che non supereranno i 10 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 44%, rendendo l’aria più fresca e piacevole.

Nel pomeriggio, il bel tempo continuerà a dominare, con cieli sereni e temperature che si manterranno tra i 20,4°C e i 22,7°C. La brezza leggera proveniente da Ovest contribuirà a mantenere un clima gradevole, mentre l’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 56% verso le 15:00. La pressione atmosferica si manterrà stabile, attorno ai 1018 hPa.

La sera porterà un cambiamento, con un aumento della copertura nuvolosa. Le temperature scenderanno gradualmente, attestandosi intorno ai 14,6°C. La velocità del vento rimarrà leggera, con valori che non supereranno i 6,9 km/h. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 90% entro la mezzanotte.

In conclusione, le previsioni del tempo per Cosenza indicano una giornata di Domenica 13 Ottobre all’insegna del bel tempo, con temperature piacevoli e cieli sereni durante gran parte della giornata. Tuttavia, si prevede un aumento della nuvolosità in serata. Nei giorni successivi, le condizioni meteo potrebbero mantenersi stabili, con temperature simili e una variabilità della copertura nuvolosa. Si consiglia di rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Domenica 13 Ottobre a Cosenza

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +13.6° perc. +13.2° Assenti 5.3 SE max 7.5 Scirocco 87 % 1020 hPa 3 poche nuvole +13.1° perc. +12.6° Assenti 5.9 SE max 8 Scirocco 82 % 1020 hPa 6 nubi sparse +14.8° perc. +14.2° Assenti 4.4 SSE max 7.1 Scirocco 73 % 1020 hPa 9 nubi sparse +21.5° perc. +21° Assenti 9.1 O max 9.9 Ponente 51 % 1020 hPa 12 nubi sparse +23.1° perc. +22.7° Assenti 10.9 O max 10.2 Ponente 44 % 1019 hPa 15 cielo sereno +20.4° perc. +20° Assenti 9.7 O max 10.8 Ponente 56 % 1018 hPa 18 poche nuvole +15° perc. +14.9° Assenti 5 S max 6.9 Ostro 87 % 1020 hPa 21 cielo coperto +14.8° perc. +14.4° Assenti 4.3 S max 6.9 Ostro 81 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 07:05 e tramonta alle ore 18:14

