Previsioni Meteo Cosenza: tutti i dettagli per domani martedì 29 ottobre

Martedì 29 Ottobre a Cosenza si preannuncia una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno, con un incremento della copertura nuvolosa nel corso della giornata. Le previsioni meteo indicano temperature che varieranno da un minimo di circa 14,2°C durante le prime ore della notte a un massimo di 23,6°C nel pomeriggio. La velocità del vento si manterrà su valori moderati, con direzione prevalentemente da est e sud-est. L’umidità sarà piuttosto alta, specialmente nelle ore centrali della giornata, raggiungendo picchi del 98%.

Durante la notte, il cielo si presenterà sereno con una temperatura che si attesterà intorno ai 14,6°C. La copertura nuvolosa sarà molto bassa, attorno al 10%, e il vento soffierà leggermente da est-sud-est a una velocità di circa 5,7 km/h. L’umidità si manterrà intorno al 64%, garantendo un clima gradevole.

Con l’arrivo della mattina, le condizioni meteo rimarranno stabili, con cieli sereni e temperature che inizieranno a salire, raggiungendo i 20,5°C entro le 8:00. La copertura nuvolosa aumenterà leggermente, ma rimarrà sotto il 13%. Il vento continuerà a soffiare da ovest-nord-ovest, mantenendo una bassa intensità.

Nel pomeriggio, si assisterà a un cambiamento significativo: il cielo diventerà progressivamente più nuvoloso, con una copertura che raggiungerà il 98% intorno alle 15:00. Le temperature inizieranno a scendere, passando da 23,6°C a 21,9°C. L’umidità aumenterà, portandosi fino al 75%. Non si prevedono precipitazioni significative, ma il clima potrebbe risultare più fresco e umido.

La sera porterà un ritorno a condizioni più serene, con cieli che si schiariranno e temperature che si stabilizzeranno intorno ai 15,5°C. La copertura nuvolosa scenderà nuovamente al 9%, e il vento continuerà a soffiare leggermente, mantenendo un clima piacevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Cosenza nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con un ritorno a cieli sereni e temperature più miti. Si prevede che il clima rimanga stabile, con possibilità di qualche nuvola sporadica, ma senza significative variazioni. Gli amanti del bel tempo potranno godere di giornate piacevoli e soleggiate, ideali per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Martedì 29 Ottobre a Cosenza

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +14.5° perc. +13.6° Assenti 5.7 ESE max 5.7 Scirocco 63 % 1025 hPa 4 cielo sereno +14.2° perc. +13.3° Assenti 5.8 E max 5.8 Levante 61 % 1024 hPa 7 cielo sereno +18.4° perc. +17.7° Assenti 2.3 ENE max 3.1 Grecale 52 % 1025 hPa 10 poche nuvole +22.7° perc. +22.2° Assenti 6.2 ONO max 4.2 Maestrale 46 % 1024 hPa 13 cielo coperto +23.1° perc. +22.7° Assenti 7.1 ONO max 7.1 Maestrale 46 % 1022 hPa 16 cielo coperto +17° perc. +16.8° Assenti 1 OSO max 2.1 Libeccio 75 % 1023 hPa 19 cielo sereno +15.5° perc. +15.2° Assenti 5.3 ESE max 5.9 Scirocco 77 % 1024 hPa 22 poche nuvole +15.2° perc. +14.6° Assenti 4.8 ESE max 5.3 Scirocco 72 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 06:23 e tramonta alle ore 16:53

