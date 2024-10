Previsioni Meteo Crema: il bollettino per domani lunedì 28 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Crema di Lunedì 28 Ottobre evidenziano un inizio di giornata caratterizzato da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, la temperatura si attesterà intorno ai 14°C, mentre nel corso della mattina si assisterà a un lieve aumento, raggiungendo i 19°C. La copertura nuvolosa sarà consistente, con un’alta percentuale di umidità che si aggirerà attorno al 95%. Nel pomeriggio, si prevede una parziale schiarita, con nubi sparse e temperature che si stabilizzeranno sui 19°C. La sera porterà un ulteriore miglioramento, con cielo sereno e temperature in calo fino a 15°C.

Durante la notte, Crema si presenterà con un cielo coperto, con temperature che varieranno da 14,3°C a 14°C. La velocità del vento sarà leggera, oscillando tra i 5,4 km/h e i 7,2 km/h, proveniente principalmente da Ovest. L’umidità rimarrà alta, attorno al 95%, creando una sensazione di freschezza.

Nella mattina, il cielo continuerà a essere coperto, ma le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i 19,2°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa si manterrà sopra il 90%, con una leggera diminuzione dell’umidità. Il vento si presenterà sempre debole, con velocità comprese tra i 4,8 km/h e i 5,5 km/h.

Nel pomeriggio, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con nubi sparse e temperature che si stabilizzeranno attorno ai 19°C. La copertura nuvolosa scenderà al 71%, mentre l’umidità si attesterà attorno al 73%. Il vento rimarrà debole, con velocità che non supereranno i 4 km/h.

La sera porterà un cielo sereno, con temperature che scenderanno fino a 15°C. La copertura nuvolosa sarà ridotta al 10%, e l’umidità si manterrà attorno al 90%. Il vento sarà quasi assente, con velocità inferiori ai 3 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Crema nei prossimi giorni indicano un miglioramento generale, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e un progressivo diradamento delle nuvole. Martedì e Mercoledì si prevede un cielo sereno e temperature in lieve aumento, rendendo le condizioni meteo favorevoli per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Lunedì 28 Ottobre a Crema

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +14.3° perc. +14.2° Assenti 6.6 ONO max 7.3 Maestrale 95 % 1026 hPa 4 cielo coperto +14° perc. +13.9° Assenti 5.5 O max 5.4 Ponente 95 % 1026 hPa 7 cielo coperto +14.6° perc. +14.6° Assenti 4.9 ONO max 6 Maestrale 93 % 1027 hPa 10 cielo coperto +17.7° perc. +17.6° Assenti 5 O max 5 Ponente 80 % 1027 hPa 13 nubi sparse +19.5° perc. +19.4° Assenti 4.1 O max 4.2 Ponente 73 % 1025 hPa 16 nubi sparse +17.4° perc. +17.4° Assenti 4.2 SO max 4.3 Libeccio 83 % 1024 hPa 19 poche nuvole +15.8° perc. +15.8° Assenti 2.7 NO max 2.7 Maestrale 89 % 1025 hPa 22 cielo sereno +15° perc. +15° Assenti 0.9 NNE max 1.4 Grecale 90 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 06:59 e tramonta alle ore 17:10

