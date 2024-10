Previsioni Meteo Crema: il bollettino per domani venerdì 18 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Crema di Venerdì 18 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con piogge che si alterneranno a momenti di cielo coperto. La temperatura si manterrà su valori miti, con una massima che raggiungerà i 19,5°C nel pomeriggio. La presenza di nuvolosità sarà costante, con copertura che varierà dal 27% al 100% durante la giornata.

Nella notte, le condizioni saranno prevalentemente di pioggia moderata, con temperature che si attesteranno attorno ai 15,8°C. La velocità del vento sarà moderata, proveniente da est, con raffiche che potranno raggiungere i 32,9 km/h. La pioggia sarà continua, con accumuli che si aggireranno intorno ai 2,59 mm. L’umidità si manterrà molto alta, attorno al 98%.

Durante la mattina, le piogge continueranno a manifestarsi, con un’intensità che varierà da moderata a leggera. Le temperature si manterranno stabili, oscillando tra 15,7°C e 17,2°C. La copertura nuvolosa rimarrà totale, con il cielo che si presenterà sempre coperto. Le precipitazioni si ridurranno progressivamente, ma l’umidità rimarrà elevata.

Nel pomeriggio, si assisterà a un parziale miglioramento, con la presenza di nubi sparse. Le temperature raggiungeranno il picco di 19,5°C intorno alle 14:00. Tuttavia, non mancheranno brevi rovesci di pioggia leggera, con accumuli che si attesteranno attorno ai 0,65 mm. La velocità del vento sarà moderata, con direzione est-nord est.

La sera porterà un ritorno delle piogge, seppur di intensità leggera. Le temperature scenderanno fino a 14,2°C e la copertura nuvolosa aumenterà, raggiungendo il 90%. Anche in questo frangente, l’umidità rimarrà elevata, intorno al 97%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Crema nei prossimi giorni evidenziano un trend di instabilità, con possibilità di piogge intermittenti e temperature che si manterranno su valori miti. Sabato e Domenica potrebbero presentarsi condizioni simili, con un graduale miglioramento atteso per l’inizio della settimana successiva. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le condizioni di pioggia potrebbero persistere anche nei giorni a venire.

Tutti i dati meteo di Venerdì 18 Ottobre a Crema

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +15.8° perc. +16° 0.51 mm 8.7 E max 25.9 Levante 98 % 1016 hPa 4 pioggia leggera +15.8° perc. +16° 0.71 mm 6.4 ESE max 17.1 Scirocco 98 % 1015 hPa 7 pioggia moderata +15.8° perc. +16° 2.66 mm 8.1 E max 17.9 Levante 99 % 1015 hPa 10 cielo coperto +17.8° perc. +18° prob. 89 % 7.1 ENE max 9.1 Grecale 89 % 1017 hPa 13 nubi sparse +19.4° perc. +19.4° prob. 39 % 7.5 E max 8.2 Levante 80 % 1015 hPa 16 pioggia leggera +17.5° perc. +17.6° 0.68 mm 8.1 E max 9.6 Levante 88 % 1015 hPa 19 pioggia leggera +15.2° perc. +15.3° 0.38 mm 10.5 ESE max 24 Scirocco 97 % 1016 hPa 22 pioggia leggera +14.4° perc. +14.5° 0.16 mm 6.4 E max 14.8 Levante 97 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:45 e tramonta alle ore 18:25

