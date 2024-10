Previsioni Meteo Crema: tutti i dettagli per domani giovedì 10 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Crema indicano un Giovedì 10 Ottobre caratterizzato da condizioni di instabilità atmosferica, con piogge che si protrarranno per gran parte della giornata. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando attorno ai 15°C, mentre i venti si presenteranno moderati, con raffiche che potranno raggiungere i 34,6 km/h. La copertura nuvolosa sarà quasi totale, con un’alta probabilità di precipitazioni.

Nella notte, a partire dalla mezzanotte, il cielo si presenterà coperto con una temperatura di circa 15,3°C. La pioggia leggera inizierà a manifestarsi, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 88%. La velocità del vento sarà di 12,6 km/h proveniente da Est-Nord Est. Con il passare delle ore, le condizioni non miglioreranno, e si continuerà a registrare pioggia leggera fino alle prime ore del mattino.

Durante la mattina, le previsioni del tempo confermeranno un cielo completamente coperto e piogge che si intensificheranno. Le temperature si manterranno stabili attorno ai 15,5°C. La pioggia moderata si farà sentire, con accumuli che potranno arrivare fino a 1,72 mm entro le 9:00. Il vento si presenterà teso, con raffiche che potranno superare i 30 km/h. L’umidità sarà elevata, attorno al 95%, rendendo l’aria piuttosto pesante.

Nel pomeriggio, la situazione non subirà significativi miglioramenti. Le piogge continueranno a cadere, sebbene con intensità variabile. Le temperature potranno raggiungere un massimo di 16,3°C intorno alle 16:00, mentre il cielo rimarrà coperto o con nubi sparse. La probabilità di precipitazioni si manterrà alta, con valori che supereranno il 65%. Il vento si attenuerà leggermente, ma rimarrà presente.

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteo inizieranno a migliorare gradualmente. Le piogge si faranno meno frequenti, e il cielo passerà da nubi sparse a poche nuvole. Le temperature scenderanno fino a 13,1°C entro la mezzanotte. La probabilità di pioggia sarà molto bassa, attorno al 9%, e il vento si presenterà più leggero, con velocità che non supereranno i 7 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Crema indicano un Giovedì 10 Ottobre caratterizzato da piogge persistenti, seguite da un graduale miglioramento nelle ore serali. Nei prossimi giorni, si prevede un’ulteriore stabilizzazione del tempo, con temperature in lieve aumento e una diminuzione della copertura nuvolosa. Questo potrebbe favorire un weekend più soleggiato e gradevole, ideale per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Giovedì 10 Ottobre a Crema

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +15.3° perc. +15.2° prob. 32 % 12.6 ENE max 26.9 Grecale 92 % 1003 hPa 3 pioggia leggera +15.6° perc. +15.6° 0.14 mm 11.7 E max 25.7 Levante 92 % 1000 hPa 6 pioggia leggera +15.5° perc. +15.5° 0.74 mm 14.5 E max 32.1 Levante 91 % 999 hPa 9 pioggia moderata +15.6° perc. +15.6° 1.72 mm 4.9 SSE max 15.2 Scirocco 95 % 1000 hPa 12 pioggia leggera +15.5° perc. +15.7° 0.76 mm 6.4 SO max 12.2 Libeccio 97 % 1000 hPa 15 cielo coperto +16.2° perc. +16.4° prob. 71 % 7.7 ONO max 12.2 Maestrale 93 % 1000 hPa 18 nubi sparse +14.8° perc. +14.8° prob. 52 % 8.9 O max 12.9 Ponente 95 % 1002 hPa 21 nubi sparse +13.8° perc. +13.7° prob. 6 % 4.5 O max 4.8 Ponente 91 % 1004 hPa Il sole sorge alle ore 07:34 e tramonta alle ore 18:39

