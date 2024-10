Previsioni Meteo Crema: tutti i dettagli per domani venerdì 11 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Crema di Venerdì 11 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un inizio sereno, che si trasformerà in un pomeriggio nuvoloso. Le temperature si manterranno su valori miti, con una massima che raggiungerà i 18°C. I venti saranno leggeri e prevalentemente orientati da est, con una velocità che non supererà i 9 km/h. La copertura nuvolosa aumenterà nel corso della giornata, portando a un cielo coperto nel pomeriggio e in serata.

Nella notte, le condizioni meteo saranno stabili, con un cielo sereno e temperature che si attesteranno intorno ai 12°C. L’umidità sarà alta, attorno all’87%, e i venti saranno leggeri, provenienti da nord-ovest.

Durante la mattina, si assisterà a un aumento delle temperature, che passeranno dai 11°C delle prime ore a circa 17°C entro le 11:00. Il cielo si presenterà prevalentemente sereno, con poche nuvole e una copertura nuvolosa che non supererà il 24%. I venti rimarranno leggeri, contribuendo a mantenere un clima gradevole.

Nel pomeriggio, il meteo cambierà drasticamente. A partire dalle 13:00, si prevede un aumento della copertura nuvolosa, che raggiungerà il 94% entro le 16:00. Le temperature inizieranno a scendere, stabilizzandosi intorno ai 16°C. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, ma non si escludono brevi rovesci. L’umidità aumenterà, portandosi attorno al 78%.

La sera continuerà a presentare un cielo coperto, con temperature che scenderanno ulteriormente fino a raggiungere i 13°C. I venti, sempre leggeri, continueranno a provenire da nord-est, mantenendo una sensazione di freschezza. La copertura nuvolosa si manterrà attorno al 58%, e la probabilità di pioggia rimarrà bassa.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Crema indicano un miglioramento delle condizioni meteo. Sabato e Domenica si prevede un ritorno al sole, con temperature in aumento e cieli sereni. Questo permetterà di godere di un fine settimana all’insegna del bel tempo, dopo una giornata di Venerdì caratterizzata da nuvole e temperature più fresche.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +12.3° perc. +11.8° Assenti 3.1 NO max 5.9 Maestrale 87 % 1007 hPa 3 cielo sereno +11.3° perc. +10.7° Assenti 5.1 NE max 5.7 Grecale 85 % 1009 hPa 6 nubi sparse +11.1° perc. +10.5° Assenti 5.9 E max 6.8 Levante 86 % 1011 hPa 9 cielo sereno +15.7° perc. +15.2° Assenti 6.6 E max 10.8 Levante 74 % 1013 hPa 12 nubi sparse +17.9° perc. +17.5° Assenti 7.6 E max 9.7 Levante 67 % 1013 hPa 15 cielo coperto +17.5° perc. +17.2° prob. 5 % 5.3 ENE max 8.1 Grecale 72 % 1013 hPa 18 cielo coperto +14.5° perc. +14° prob. 12 % 8.4 NE max 9 Grecale 77 % 1015 hPa 21 nubi sparse +13.4° perc. +12.9° prob. 6 % 8.1 ENE max 8.2 Grecale 81 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 07:36 e tramonta alle ore 18:37

