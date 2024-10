Previsioni Meteo Cremona: il bollettino per domani giovedì 31 ottobre

MeteoWeb

Nella giornata di Giovedì 31 Ottobre, Cremona si presenterà con condizioni meteorologiche prevalentemente serene, con un incremento della copertura nuvolosa nel pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra un massimo di 19,6°C e un minimo di 13,9°C. La velocità del vento sarà generalmente debole, con raffiche che non supereranno i 6 km/h. L’umidità si attesterà attorno all’85%, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile intorno ai 1025 hPa.

Durante la notte, il cielo si presenterà sereno con una temperatura che scenderà fino a 14,2°C. La copertura nuvolosa sarà assente o molto limitata, con un’umidità che si manterrà alta, intorno all’89%. La brezza leggera proveniente da ovest accompagnerà le ore notturne, rendendo l’atmosfera gradevole.

Nella mattina, le condizioni meteo continueranno a essere favorevoli, con cielo sereno e temperature che saliranno rapidamente fino a raggiungere i 19,4°C entro mezzogiorno. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, con solo il 15% di nuvole nel cielo. L’umidità inizierà a scendere, favorendo una sensazione di maggiore comfort. Anche il vento si manterrà debole, rendendo la mattinata ideale per attività all’aperto.

Nel pomeriggio, si assisterà a un cambiamento significativo. Il cielo diventerà progressivamente più nuvoloso, con una copertura che raggiungerà il 99%. Nonostante ciò, le temperature rimarranno stabili attorno ai 19,6°C. La diminuzione della luminosità solare potrà influenzare la percezione della temperatura, che potrebbe sembrare leggermente più fresca. Tuttavia, non si prevedono precipitazioni significative.

Con l’arrivo della sera, la situazione meteo continuerà a evolversi con nubi sparse e temperature che scenderanno fino a 14,2°C. L’umidità aumenterà ulteriormente, mantenendo l’atmosfera umida e fresca. Il vento rimarrà debole, contribuendo a una serata tranquilla.

In conclusione, le previsioni meteo per Cremona indicano una giornata caratterizzata da un inizio sereno e gradevole, con un progressivo aumento della nuvolosità nel pomeriggio. I prossimi giorni potrebbero portare a un ulteriore abbassamento delle temperature e a un incremento della copertura nuvolosa, rendendo opportuno monitorare le previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +14° perc. +13.7° Assenti 3.4 ONO max 3.8 Maestrale 89 % 1025 hPa 4 cielo sereno +13.3° perc. +13° Assenti 4.6 O max 4.9 Ponente 90 % 1025 hPa 7 cielo sereno +13.7° perc. +13.5° Assenti 5.3 ONO max 5.3 Maestrale 90 % 1026 hPa 10 cielo sereno +17.7° perc. +17.5° Assenti 5.3 ONO max 4.6 Maestrale 75 % 1026 hPa 13 cielo coperto +19.6° perc. +19.3° Assenti 2.1 ONO max 1.9 Maestrale 67 % 1025 hPa 16 nubi sparse +16.9° perc. +16.7° Assenti 1.4 OSO max 2.1 Libeccio 79 % 1024 hPa 19 poche nuvole +15.2° perc. +15° Assenti 2.3 OSO max 3.2 Libeccio 86 % 1025 hPa 22 nubi sparse +14.2° perc. +14° Assenti 1.6 OSO max 1.9 Libeccio 88 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 07:01 e tramonta alle ore 17:05

