Previsioni Meteo Cremona: il bollettino per domani lunedì 21 ottobre

Le previsioni meteo per Cremona di Lunedì 21 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 15°C, con una leggera brezza proveniente da est. La copertura nuvolosa sarà variabile, ma si prevede un aumento della nuvolosità nel corso della mattinata.

Nella mattina, il cielo sarà completamente coperto, con temperature che saliranno fino a 18,7°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 4 km/h e i 6 km/h, mantenendo una direzione prevalentemente orientale. L’umidità si manterrà alta, attorno al 74%, contribuendo a una sensazione di maggiore pesantezza nell’aria. Non si prevedono precipitazioni significative, quindi la giornata si presenterà asciutta.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere leggermente, raggiungendo un massimo di circa 19,5°C. La copertura nuvolosa si ridurrà parzialmente, con l’alternarsi di nubi sparse. La velocità del vento aumenterà leggermente, arrivando fino a 10,5 km/h, ma rimarrà comunque una brezza leggera. L’umidità continuerà a mantenersi su livelli elevati, intorno al 71%.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno attorno ai 16°C. Il cielo rimarrà coperto, con una copertura nuvolosa del 100%. Anche in questo frangente, non si prevedono piogge, e il vento si presenterà debole, con velocità che non supereranno i 4 km/h. L’umidità aumenterà ulteriormente, raggiungendo valori intorno all’86%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Cremona indicano una giornata di Lunedì 21 Ottobre caratterizzata da un clima fresco e nuvoloso, senza precipitazioni. Nei giorni successivi, si prevede una stabilizzazione delle condizioni meteo, con temperature che potrebbero oscillare leggermente, ma senza variazioni significative. Gli amanti del sole dovranno attendere qualche giorno in più per godere di cieli sereni e temperature più elevate.

Tutti i dati meteo di Lunedì 21 Ottobre a Cremona

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +15° perc. +15° Assenti 5.2 E max 5.5 Levante 91 % 1028 hPa 3 nubi sparse +14.4° perc. +14.3° Assenti 4.8 SE max 5 Scirocco 92 % 1027 hPa 6 nubi sparse +14.5° perc. +14.4° Assenti 6.3 ENE max 6.7 Grecale 92 % 1028 hPa 9 cielo coperto +16.1° perc. +16.1° Assenti 4 E max 6.6 Levante 88 % 1029 hPa 12 cielo coperto +18.7° perc. +18.6° Assenti 4.8 ESE max 7.5 Scirocco 74 % 1028 hPa 15 nubi sparse +18.7° perc. +18.7° Assenti 4.6 SE max 7.1 Scirocco 79 % 1027 hPa 18 nubi sparse +17.4° perc. +17.3° Assenti 2.3 NE max 3.2 Grecale 82 % 1028 hPa 21 cielo coperto +16.8° perc. +16.8° Assenti 2.7 E max 3.2 Levante 85 % 1028 hPa Il sole sorge alle ore 07:47 e tramonta alle ore 18:19

