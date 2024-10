Previsioni Meteo Cremona: il bollettino per domani lunedì 28 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Cremona indicano un Lunedì 28 Ottobre caratterizzato da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori gradevoli durante il giorno. La temperatura massima raggiungerà i 19,3°C nel pomeriggio, mentre la minima si attesterà intorno ai 14°C durante la notte. La copertura nuvolosa sarà alta, con un’assenza di precipitazioni prevista per l’intera giornata. I venti saranno deboli, con velocità che non supereranno i 8 km/h.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con cielo coperto e temperature che scenderanno fino a 14,3°C. L’umidità si manterrà elevata, intorno al 95%, e i venti saranno leggeri, provenienti da Ovest-Nord Ovest. Non si registreranno precipitazioni, garantendo una notte tranquilla.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto, con temperature che varieranno da 14,3°C a 18,2°C. L’umidità inizierà a diminuire, scendendo al 80% entro le ore centrali della mattina. I venti continueranno a essere leggeri, con una velocità che si attesterà attorno ai 6 km/h. Non si prevedono cambiamenti significativi nelle condizioni meteo, mantenendo un clima stabile.

Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno il picco di 19,3°C intorno alle 14:00. Il cielo rimarrà coperto, ma l’umidità si manterrà attorno al 75%. I venti saranno deboli, con una leggera bava proveniente da Nord Ovest. Anche in questa fase della giornata, non si registreranno precipitazioni, confermando la stabilità delle previsioni del tempo.

Con l’arrivo della sera, si assisterà a una parziale diminuzione della copertura nuvolosa, con nubi sparse che si presenteranno. Le temperature scenderanno gradualmente, attestandosi intorno ai 15°C. L’umidità rimarrà elevata, ma i venti continueranno a essere leggeri, garantendo una serata tranquilla.

In conclusione, le previsioni meteo per Cremona indicano un Lunedì 28 Ottobre caratterizzato da un clima stabile e gradevole, con temperature miti e assenza di pioggia. Nei giorni successivi, si prevede una continuità di queste condizioni, con temperature che potrebbero variare leggermente, mantenendo un clima autunnale tipico della stagione. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di queste giornate serene, mentre chi cerca un clima più fresco dovrà attendere l’arrivo di nuove perturbazioni nei giorni a venire.

Tutti i dati meteo di Lunedì 28 Ottobre a Cremona

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +14.8° perc. +14.8° Assenti 7.6 ONO max 10.3 Maestrale 94 % 1026 hPa 4 cielo coperto +14.3° perc. +14.3° Assenti 6.7 ONO max 7.1 Maestrale 95 % 1026 hPa 7 cielo coperto +14.9° perc. +14.9° Assenti 6.2 ONO max 9.1 Maestrale 93 % 1027 hPa 10 cielo coperto +17.5° perc. +17.5° Assenti 6.1 ONO max 7 Maestrale 83 % 1027 hPa 13 cielo coperto +19.2° perc. +19.2° Assenti 4 NO max 4.8 Maestrale 75 % 1025 hPa 16 cielo coperto +17.4° perc. +17.4° Assenti 2.8 SSO max 3.5 Libeccio 84 % 1024 hPa 19 nubi sparse +15.9° perc. +15.9° Assenti 1.8 NO max 2.7 Maestrale 90 % 1025 hPa 22 poche nuvole +15.1° perc. +15.1° Assenti 1.5 SO max 2.2 Libeccio 92 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 06:57 e tramonta alle ore 17:09

