Previsioni Meteo Cremona: il bollettino per domani venerdì 1 novembre

Le previsioni meteo per Cremona di Venerdì 1 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene al mattino, con un progressivo aumento della copertura nuvolosa nel pomeriggio e in serata. Le temperature si manterranno su valori miti, con picchi che raggiungeranno i 19,2°C nel pomeriggio. La ventilazione sarà leggera, proveniente principalmente da ovest, e non si prevedono precipitazioni significative.

Nella notte, il meteo si presenterà con cielo sereno e temperature che si attesteranno intorno ai 13,6°C. La copertura nuvolosa sarà minima, con un’umidità elevata che si manterrà attorno all’89%. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 3,1 km/h e i 5,5 km/h.

Durante la mattina, il cielo continuerà a rimanere sereno, con temperature che saliranno gradualmente fino a raggiungere i 18,8°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa rimarrà sotto il 5%, garantendo una buona esposizione al sole. L’umidità inizierà a scendere, mentre il vento si manterrà leggero, con velocità comprese tra i 7 km/h e gli 8,4 km/h.

Nel pomeriggio, si assisterà a un cambiamento nel meteo, con l’arrivo di nubi sparse. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 19,2°C, mentre la copertura nuvolosa aumenterà fino al 26%. La ventilazione rimarrà leggera, con raffiche che non supereranno i 11 km/h. Non si prevedono precipitazioni, mantenendo la giornata asciutta.

La sera porterà un ulteriore incremento della copertura nuvolosa, con temperature che scenderanno fino a 13,1°C. La percentuale di umidità aumenterà, raggiungendo il 87%, e il vento continuerà a soffiare da ovest con intensità leggera. Anche in questo frangente, non si registreranno piogge.

In conclusione, le previsioni del tempo per Cremona nei prossimi giorni mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e condizioni prevalentemente asciutte. Tuttavia, si consiglia di prestare attenzione a possibili cambiamenti nel meteo nei giorni successivi, poiché l’arrivo di correnti più fresche potrebbe influenzare le temperature e la copertura nuvolosa.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +13.4° perc. +13.1° Assenti 4.4 O max 4.6 Ponente 89 % 1025 hPa 4 cielo sereno +12.5° perc. +12.1° Assenti 8.1 O max 8.2 Ponente 90 % 1025 hPa 7 cielo sereno +12.7° perc. +12.4° Assenti 7.3 O max 8.6 Ponente 89 % 1025 hPa 10 cielo sereno +17.2° perc. +16.8° Assenti 7.6 ONO max 9.2 Maestrale 73 % 1025 hPa 13 nubi sparse +19.2° perc. +18.8° Assenti 9 O max 11 Ponente 65 % 1023 hPa 16 poche nuvole +16° perc. +15.8° Assenti 7.6 ONO max 8 Maestrale 80 % 1022 hPa 19 nubi sparse +14.2° perc. +13.9° Assenti 7.4 O max 7.8 Ponente 85 % 1023 hPa 22 nubi sparse +13.4° perc. +13° Assenti 7.3 O max 7.7 Ponente 87 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 07:03 e tramonta alle ore 17:03

