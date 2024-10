Previsioni Meteo Cremona: tutti i dettagli per domani giovedì 10 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Cremona di Giovedì 10 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con piogge intermittenti e una temperatura che si manterrà su valori moderati. La presenza di nuvolosità e pioggia leggera sarà il tema principale della giornata, influenzando le attività all’aperto.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con un cielo coperto, con una temperatura che si attesterà intorno a +15,5°C. La copertura nuvolosa sarà elevata, raggiungendo il 86%, e si registrerà una leggera brezza proveniente da est, con velocità di circa 12,3 km/h. La probabilità di precipitazioni sarà del 20%, ma non si prevederanno eventi significativi.

Con l’arrivo della mattina, le previsioni del tempo evidenzieranno un aumento della pioggia leggera, con temperature che varieranno tra +15,4°C e +17,9°C. La copertura nuvolosa raggiungerà il 100% e la pioggia si intensificherà, con accumuli che potranno arrivare a 0,87 mm. La velocità del vento aumenterà, con raffiche che potranno toccare i 32,5 km/h, rendendo l’atmosfera piuttosto fresca e umida, con un’umidità che si manterrà intorno al 92%.

Nel pomeriggio, la situazione meteo inizierà a migliorare leggermente, con un passaggio a nubi sparse. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 16°C e la probabilità di pioggia diminuirà, sebbene non si escludano brevi rovesci. La velocità del vento si manterrà moderata, con valori che varieranno tra 10 km/h e 20 km/h. L’umidità rimarrà alta, intorno al 91%, rendendo l’aria piuttosto pesante.

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteo continueranno a mostrare nubi sparse, con temperature che scenderanno fino a +14,4°C. Le probabilità di pioggia si ridurranno ulteriormente, ma non si escluderanno brevi episodi di pioggia leggera, con accumuli minimi. La pressione atmosferica si stabilizzerà intorno a 1006 hPa, mentre l’umidità rimarrà alta, attorno al 92%.

In conclusione, le previsioni meteo per Cremona nei prossimi giorni indicano un miglioramento graduale delle condizioni atmosferiche. Venerdì e Sabato si prevede un aumento delle temperature e una diminuzione della nuvolosità, con possibilità di schiarite. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti, poiché l’instabilità potrebbe persistere.

Tutti i dati meteo di Giovedì 10 Ottobre a Cremona

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +15.5° perc. +15.4° prob. 20 % 12.3 E max 22.8 Levante 90 % 1003 hPa 3 nubi sparse +15.1° perc. +15° prob. 41 % 15.2 ESE max 29.5 Scirocco 88 % 1000 hPa 6 pioggia leggera +15.4° perc. +15.4° 0.87 mm 11.8 E max 22.4 Levante 92 % 999 hPa 9 pioggia leggera +16° perc. +16.1° 0.32 mm 13.2 E max 24.7 Levante 92 % 999 hPa 12 pioggia leggera +16° perc. +16.2° 0.51 mm 8.5 OSO max 15 Libeccio 96 % 1000 hPa 15 nubi sparse +16.5° perc. +16.6° prob. 51 % 12.6 ONO max 20.8 Maestrale 91 % 1000 hPa 18 nubi sparse +14.9° perc. +15° prob. 43 % 8.4 O max 10.9 Ponente 95 % 1002 hPa 21 pioggia leggera +14.8° perc. +14.8° 0.13 mm 5.7 O max 6.8 Ponente 93 % 1005 hPa Il sole sorge alle ore 07:33 e tramonta alle ore 18:38

