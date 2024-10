Previsioni Meteo Cremona: tutti i dettagli per domani lunedì 7 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Cremona di Lunedì 7 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con possibilità di piogge leggere nella sera. Le temperature si manterranno su valori freschi, oscillando tra i 12°C e i 16,7°C. La copertura nuvolosa sarà alta, raggiungendo il 100% nel pomeriggio e nella sera, mentre il vento si presenterà debole, con velocità comprese tra 1 km/h e 8 km/h. L’umidità sarà piuttosto elevata, superando il 80% durante gran parte della giornata.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con nubi sparse e temperature intorno ai 12°C. La copertura nuvolosa sarà del 29%, e il vento soffierà da Nord Ovest a una velocità di 3,1 km/h. L’umidità si attesterà attorno all’84%, garantendo una sensazione di freschezza.

Nella mattina, il cielo continuerà a essere parzialmente nuvoloso, con temperature che saliranno fino a 16,7°C entro le ore centrali della giornata. La copertura nuvolosa aumenterà, raggiungendo l’89% intorno alle 11:00. Le condizioni di vento rimarranno leggere, con una velocità che varierà tra 5 km/h e 7 km/h.

Nel pomeriggio, il cielo diventerà completamente coperto, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 14,3°C. La copertura nuvolosa raggiungerà il 100%, e la probabilità di pioggia aumenterà, con valori che potrebbero arrivare fino al 21%. Le condizioni di umidità rimarranno elevate, attorno all’82%.

La sera porterà con sé piogge leggere, con accumuli di circa 0,24 mm. Le temperature scenderanno leggermente, mantenendosi intorno ai 14°C. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e il vento continuerà a soffiare leggermente, con velocità che varieranno da 2,6 km/h a 7,3 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Cremona nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature fresche. Martedì e Mercoledì si prevede un lieve miglioramento, con possibilità di schiarite, ma le temperature rimarranno comunque sotto la media stagionale. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le condizioni meteo non sembrano promettere un ritorno immediato di cieli sereni.

Tutti i dati meteo di Lunedì 7 Ottobre a Cremona

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +12° perc. +11.5° Assenti 3.1 NO max 3.5 Maestrale 84 % 1014 hPa 3 poche nuvole +11.3° perc. +10.8° Assenti 0.7 SSO max 1.2 Libeccio 87 % 1014 hPa 6 nubi sparse +11.4° perc. +10.8° Assenti 1.8 ENE max 2.1 Grecale 87 % 1016 hPa 9 cielo coperto +15.5° perc. +15° Assenti 5.3 E max 5.3 Levante 73 % 1017 hPa 12 cielo coperto +16° perc. +15.6° prob. 4 % 7.8 SE max 9.2 Scirocco 74 % 1016 hPa 15 cielo coperto +14.3° perc. +13.9° prob. 5 % 5.6 SE max 8.6 Scirocco 82 % 1016 hPa 18 cielo coperto +14.3° perc. +14° prob. 29 % 5.3 ENE max 6.3 Grecale 83 % 1017 hPa 21 cielo coperto +14.2° perc. +14° prob. 48 % 5.8 NE max 8.7 Grecale 86 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 07:29 e tramonta alle ore 18:43

