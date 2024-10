Previsioni Meteo Crotone: il bollettino per domani giovedì 24 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Crotone di Giovedì 24 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno attorno ai 21°C durante le ore centrali della giornata. La copertura nuvolosa sarà significativa, raggiungendo il 100% nel pomeriggio e nella sera. I venti si presenteranno leggeri, con velocità che varieranno tra i 1,5 km/h e i 8,6 km/h, provenienti principalmente da sud e sud-est. L’umidità si manterrà alta, oscillando tra il 68% e l’83%, contribuendo a una sensazione di maggiore pesantezza atmosferica.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con poche nuvole e una temperatura che si attesterà intorno ai 19,5°C. La copertura nuvolosa sarà bassa, con una percentuale del 22%, e i venti saranno deboli, creando un ambiente tranquillo.

Nella mattina, il cielo si schiarirà ulteriormente, con un passaggio a cielo sereno tra le 07:00 e le 08:00, quando la temperatura salirà fino a 20,8°C. Tuttavia, già a partire dalle 09:00, si assisterà a un incremento della copertura nuvolosa, che porterà a un cielo nubi sparse fino a raggiungere il 100% nel pomeriggio.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un cielo coperto e temperature che scenderanno gradualmente, passando da 21,8°C a 20,2°C entro le 18:00. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, con valori che non supereranno il 14%. La brezza leggera accompagnerà la giornata, rendendo l’atmosfera più gradevole nonostante l’alta umidità.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno attorno ai 19°C. Il cielo rimarrà coperto, con una copertura nuvolosa costante al 100%. I venti continueranno a soffiare debolmente, mantenendo una sensazione di freschezza.

In conclusione, le previsioni meteo per Crotone nei prossimi giorni evidenziano una stabilità atmosferica, con temperature che si manterranno su valori miti, ma con un cielo prevalentemente nuvoloso. Non si prevedono eventi meteorologici significativi, ma l’umidità elevata potrebbe rendere l’aria più pesante. Si consiglia di tenere in considerazione queste condizioni per eventuali attività all’aperto, specialmente nel pomeriggio e in serata.

Tutti i dati meteo di Giovedì 24 Ottobre a Crotone

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +19.5° perc. +19.6° Assenti 1.9 NO max 2 Maestrale 79 % 1027 hPa 3 nubi sparse +19.2° perc. +19.2° Assenti 2 N max 2.9 Tramontana 79 % 1026 hPa 6 nubi sparse +19.3° perc. +19.3° Assenti 2.4 ONO max 2.2 Maestrale 78 % 1027 hPa 9 nubi sparse +21.3° perc. +21.3° Assenti 3.3 SSE max 2.7 Scirocco 69 % 1027 hPa 12 nubi sparse +21.9° perc. +21.9° Assenti 8.2 SE max 6.3 Scirocco 68 % 1026 hPa 15 cielo coperto +21.2° perc. +21.2° prob. 11 % 7.4 SSE max 8.1 Scirocco 72 % 1026 hPa 18 cielo coperto +20.2° perc. +20.3° prob. 10 % 6.6 SO max 7.6 Libeccio 79 % 1026 hPa 21 cielo coperto +19.9° perc. +20.1° Assenti 6.5 SO max 7.6 Libeccio 82 % 1026 hPa Il sole sorge alle ore 06:13 e tramonta alle ore 16:56

