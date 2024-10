Previsioni Meteo Crotone: il bollettino per domani sabato 19 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Crotone di Sabato 19 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di maltempo persistente. Durante la notte, il cielo sarà prevalentemente coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 21,2°C. La probabilità di pioggia aumenterà nel corso della mattinata, con precipitazioni che si intensificheranno, portando a un clima umido e ventoso. Le temperature massime si manterranno attorno ai 22,6°C, mentre i venti soffieranno con intensità moderata.

Durante la mattina, il meteo continuerà a presentarsi instabile. Le previsioni del tempo segnalano piogge moderate, con accumuli che potranno raggiungere i 1,76mm entro le ore 11:00. La temperatura percepita si manterrà attorno ai 22°C, mentre l’umidità sarà elevata, superando l’80%. I venti, provenienti principalmente da sud, raggiungeranno velocità di circa 34 km/h, rendendo l’atmosfera piuttosto fresca e ventosa.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo non subiranno significative variazioni. Le piogge moderate continueranno a cadere, con accumuli che si attesteranno intorno ai 2,19mm. Le temperature si manterranno stabili, oscillando tra i 21,1°C e i 21,3°C. Anche in questo frangente, i venti si presenteranno freschi, con raffiche che potranno raggiungere i 45 km/h. L’umidità rimarrà alta, attorno all’80%, contribuendo a un clima piuttosto umido.

Con l’arrivo della sera, il meteo di Crotone continuerà a essere caratterizzato da piogge moderate. Le temperature scenderanno leggermente, attestandosi intorno ai 20,5°C. Le precipitazioni si manterranno costanti, con accumuli che potranno arrivare fino a 3,02mm entro la fine della giornata. I venti, sempre sostenuti, continueranno a soffiare da sud-est, con intensità che potrà superare i 50 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Crotone di Sabato 19 Ottobre evidenziano una giornata di maltempo, con piogge persistenti e temperature miti. Nei giorni successivi, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con un graduale allentamento delle precipitazioni e un aumento delle temperature. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Sabato 19 Ottobre a Crotone

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +21.2° perc. +21.5° prob. 49 % 18.7 SSO max 23.1 Libeccio 83 % 1015 hPa 3 pioggia leggera +20.7° perc. +21° 0.48 mm 18 SSO max 23.5 Libeccio 86 % 1014 hPa 6 pioggia leggera +21.2° perc. +21.6° 0.8 mm 20.4 SSO max 29.7 Libeccio 83 % 1013 hPa 9 pioggia moderata +22.5° perc. +22.8° 1.32 mm 31.9 S max 39.1 Ostro 77 % 1014 hPa 12 pioggia moderata +21.7° perc. +22° 1.82 mm 33.3 S max 42 Ostro 80 % 1014 hPa 15 pioggia moderata +21.3° perc. +21.6° 1.51 mm 31.7 S max 40.8 Ostro 81 % 1014 hPa 18 pioggia leggera +21.1° perc. +21.4° 0.89 mm 38.3 SSE max 48.9 Scirocco 80 % 1015 hPa 21 pioggia moderata +20.9° perc. +21.2° 1.88 mm 31.4 SE max 41.6 Scirocco 83 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 07:08 e tramonta alle ore 18:03

