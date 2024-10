Previsioni Meteo Crotone: tutti i dettagli per domani sabato 5 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Crotone di Sabato 5 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un alternarsi di condizioni meteorologiche, con un inizio piuttosto nuvoloso e piogge leggere che si presenteranno nella mattina. Con il passare delle ore, si assisterà a un miglioramento, con il ritorno di cieli sereni nel pomeriggio e nella sera. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra i 18,2°C e i 23,7°C, mentre il vento si presenterà moderato, con raffiche che potranno raggiungere i 24,6 km/h.

Nella notte che precede il giorno, Crotone avrà un cielo coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 20°C. La copertura nuvolosa sarà al 100%, con un’umidità che si aggirerà attorno al 64%. La brezza leggera accompagnerà la notte, con venti provenienti da Nord-Est.

Con l’arrivo della mattina, il cielo rimarrà coperto, ma già dalle prime ore si inizieranno a registrare le prime piogge leggere. Le temperature saliranno fino a raggiungere i 23,1°C intorno alle 11:00, mentre l’umidità si manterrà attorno al 59%. Le precipitazioni saranno deboli, con accumuli che non supereranno i 0,5 mm. Il vento si presenterà moderato, con direzione Sud-Sud Est.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo miglioreranno notevolmente. A partire dalle 14:00, il cielo si schiarirà e si passerà a condizioni di cielo sereno. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 23,7°C, mentre l’umidità scenderà al 57%. Il vento, pur mantenendo una certa intensità, si presenterà più favorevole, con raffiche che non supereranno i 24,6 km/h.

La sera porterà cieli sereni e temperature in calo, che si attesteranno intorno ai 18,2°C. L’umidità rimarrà attorno al 60%, con venti leggeri provenienti da Ovest. Non si prevedono precipitazioni, rendendo la serata ideale per attività all’aperto.

In conclusione, le previsioni del tempo per Crotone nei prossimi giorni mostrano un miglioramento generale. Dopo una giornata di Sabato caratterizzata da piogge leggere e nuvolosità, si prevede un inizio di settimana con cieli sereni e temperature gradevoli. Questo trend di stabilità meteorologica potrebbe continuare anche nei giorni successivi, offrendo ai residenti e ai visitatori condizioni favorevoli per godere delle bellezze della città.

Tutti i dati meteo di Sabato 5 Ottobre a Crotone

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +20.4° perc. +19.9° Assenti 4.9 N max 11.4 Tramontana 52 % 1011 hPa 3 cielo coperto +20.2° perc. +19.9° Assenti 7.8 NE max 12.8 Grecale 61 % 1011 hPa 6 cielo coperto +20.8° perc. +20.5° Assenti 3.2 NNE max 8.1 Grecale 61 % 1012 hPa 9 poche nuvole +22.6° perc. +22.5° prob. 14 % 11.5 SE max 13.1 Scirocco 60 % 1012 hPa 12 pioggia leggera +23.4° perc. +23.3° 0.53 mm 8.9 S max 21 Ostro 57 % 1011 hPa 15 cielo sereno +22.8° perc. +22.7° prob. 28 % 13.5 NNE max 15.5 Grecale 62 % 1010 hPa 18 cielo sereno +20.3° perc. +20° prob. 20 % 10 ONO max 11.3 Maestrale 62 % 1011 hPa 21 cielo sereno +18.2° perc. +17.7° Assenti 12.9 O max 15.1 Ponente 60 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 06:54 e tramonta alle ore 18:23

