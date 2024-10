Previsioni Meteo Cuneo: il bollettino per domani lunedì 28 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 28 Ottobre a Cuneo indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente stabile, con temperature che si manterranno su valori miti durante il giorno. La copertura nuvolosa varierà nel corso della giornata, passando da condizioni più nuvolose al mattino a un cielo sereno in serata. Le temperature percepite si attesteranno intorno ai 18°C nel pomeriggio, mentre la notte si presenterà più fresca, con valori che scenderanno fino a 12°C.

Nella notte, il meteo si presenterà con nubi sparse e una temperatura di circa 12,4°C. La velocità del vento sarà moderata, intorno ai 5,8 km/h, proveniente da Sud Ovest. L’umidità si manterrà alta, attorno all’88%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1027 hPa.

Durante la mattina, il cielo si presenterà inizialmente coperto, con una temperatura che salirà fino a 12,9°C alle 07:00. Le nuvole inizieranno a diradarsi, portando a condizioni di nubi sparse. La velocità del vento sarà più contenuta, attorno ai 4,8 km/h, e l’umidità scenderà leggermente, mantenendosi comunque sopra il 85%.

Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno il picco di 18,2°C intorno alle 12:00, con una progressiva diminuzione fino a 14,2°C alle 17:00. Le nuvole continueranno a diradarsi, lasciando spazio a un cielo prevalentemente sereno. La velocità del vento rimarrà bassa, con valori che varieranno tra 1,8 km/h e 4,9 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 79%, favorendo una sensazione di benessere.

Infine, nella sera, il cielo si presenterà completamente sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 13°C. La velocità del vento sarà costante, mantenendosi sui 4,5 km/h. L’umidità rimarrà alta, attorno al 89%, ma non si prevedono precipitazioni.

In conclusione, le previsioni del tempo per Cuneo nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con un aumento delle temperature e un cielo sereno. Martedì e Mercoledì si prevede un ulteriore innalzamento delle temperature, con valori che potrebbero superare i 20°C. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti nel corso della settimana.

Tutti i dati meteo di Lunedì 28 Ottobre a Cuneo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +12.4° perc. +12° Assenti 5.2 SO max 4.7 Libeccio 87 % 1027 hPa 4 cielo coperto +12.1° perc. +11.6° Assenti 5.7 SO max 5.2 Libeccio 87 % 1027 hPa 7 poche nuvole +12.9° perc. +12.4° Assenti 4.8 SO max 4.8 Libeccio 85 % 1027 hPa 10 nubi sparse +17.3° perc. +17° Assenti 4.8 NE max 2 Grecale 73 % 1027 hPa 13 nubi sparse +18° perc. +17.8° Assenti 4.9 NE max 2.9 Grecale 74 % 1025 hPa 16 nubi sparse +15.6° perc. +15.4° prob. 8 % 1.8 NNE max 2.2 Grecale 86 % 1025 hPa 19 cielo sereno +13.6° perc. +13.3° Assenti 4.4 SO max 4.4 Libeccio 90 % 1026 hPa 22 cielo sereno +13.2° perc. +12.9° Assenti 4.5 SO max 4.5 Libeccio 89 % 1026 hPa Il sole sorge alle ore 07:05 e tramonta alle ore 17:20

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.