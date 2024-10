Previsioni Meteo Cuneo: il bollettino per domani lunedì 7 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 7 Ottobre a Cuneo indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto e da piogge leggere nel pomeriggio e nella sera. Le temperature si manterranno su valori miti, con una massima che non supererà i 16°C. La copertura nuvolosa sarà totale durante gran parte della giornata, con un’umidità elevata che contribuirà a creare una sensazione di freschezza. I venti saranno deboli, con una velocità che si attesterà attorno ai 5 km/h, provenienti principalmente da direzioni settentrionali.

Durante la notte, le condizioni meteo a Cuneo si presenteranno con nubi sparse e una temperatura di circa 10,5°C. La copertura nuvolosa sarà attorno al 42%, mentre l’umidità si manterrà alta, intorno all’89%. I venti saranno leggeri, con una velocità di circa 3,5 km/h.

Nella mattina, il cielo si presenterà coperto e le temperature saliranno lentamente, raggiungendo circa 15°C entro le 09:00. L’umidità rimarrà elevata, attorno al 76%, e i venti continueranno a essere deboli, con una leggera brezza proveniente da nord-est.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano l’arrivo di pioggia leggera a partire dalle 15:00. Le temperature scenderanno gradualmente, attestandosi intorno ai 13°C. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità che raggiungerà il 94%. Le precipitazioni saranno leggere, con accumuli che non supereranno i 0,18 mm.

La sera continuerà a essere caratterizzata da pioggia leggera, con temperature che si manterranno attorno ai 12,6°C. L’umidità rimarrà alta, intorno al 95%, e i venti saranno deboli, rendendo l’atmosfera piuttosto fresca.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Cuneo non mostrano significative variazioni. Si prevede che il cielo rimanga prevalentemente nuvoloso, con possibilità di piogge intermittenti. Le temperature si manterranno su valori miti, ma con una sensazione di freschezza dovuta all’elevata umidità. È consigliabile prepararsi a condizioni di tempo variabile e portare con sé un ombrello se si prevede di uscire.

Tutti i dati meteo di Lunedì 7 Ottobre a Cuneo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +10.5° perc. +10° Assenti 3.5 OSO max 3.6 Libeccio 89 % 1014 hPa 3 cielo coperto +10.5° perc. +9.9° Assenti 3.2 OSO max 3.8 Libeccio 89 % 1014 hPa 6 cielo coperto +10.8° perc. +10.3° Assenti 1.8 OSO max 2.8 Libeccio 90 % 1015 hPa 9 cielo coperto +15° perc. +14.6° prob. 3 % 5.1 NNE max 6.1 Grecale 76 % 1016 hPa 12 cielo coperto +15.5° perc. +15.1° prob. 3 % 5.5 NE max 6 Grecale 78 % 1015 hPa 15 pioggia leggera +13.7° perc. +13.5° 0.18 mm 3.9 NNE max 6.6 Grecale 90 % 1016 hPa 18 pioggia leggera +12.9° perc. +12.7° 0.12 mm 2.6 NNO max 4.9 Maestrale 95 % 1017 hPa 21 pioggia leggera +12.6° perc. +12.4° 0.18 mm 1.8 N max 4.7 Tramontana 95 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 07:38 e tramonta alle ore 18:54

