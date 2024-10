Previsioni Meteo Cuneo: il bollettino per domani sabato 5 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Cuneo di Sabato 5 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori freschi. Durante la notte, si osserveranno nubi sparse e una temperatura che si aggirerà intorno ai 8,8°C. Con il passare delle ore, la situazione meteo evolverà, portando a un aumento della copertura nuvolosa, specialmente nel pomeriggio.

Nella notte, a partire dalla mezzanotte, il cielo si presenterà con nubi sparse e una temperatura di 8,8°C, accompagnata da una leggera brezza proveniente da Nord Ovest. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, attorno al 30%. Man mano che si avvicinerà l’alba, la temperatura scenderà leggermente, raggiungendo circa 7,8°C alle 5:00. La copertura nuvolosa si manterrà attorno al 54%.

Durante la mattina, il cielo continuerà a mostrare poche nuvole, con temperature che saliranno fino a 11,5°C entro le 8:00. La brezza leggera proveniente da Nord Est contribuirà a rendere l’aria più fresca e gradevole. Tuttavia, già dalle 10:00, la situazione cambierà, con un aumento della copertura nuvolosa che porterà a un cielo coperto entro le 13:00, quando la temperatura si stabilizzerà attorno ai 14,8°C.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un cielo coperto con temperature che si manterranno intorno ai 14°C. La probabilità di pioggia rimarrà bassa, ma l’umidità aumenterà, raggiungendo valori attorno all’80%. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo l’atmosfera piuttosto fresca.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 11,1°C. Il cielo rimarrà nuvoloso, con una copertura nuvolosa che si attesterà attorno all’80%. Anche in questo caso, la probabilità di pioggia rimarrà bassa, intorno al 5%.

In conclusione, le previsioni meteo per Cuneo nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità, con temperature fresche e una predominanza di nuvole. Domani, ci si aspetta un leggero miglioramento, con possibili schiarite, mentre dopodomani la situazione potrebbe rimanere simile, con temperature che si manterranno su valori freschi. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le condizioni meteo non favoriranno giornate di pieno sole nel breve termine.

Tutti i dati meteo di Sabato 5 Ottobre a Cuneo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +8.6° perc. +8.6° prob. 5 % 1.8 O max 2.4 Ponente 95 % 1014 hPa 4 nubi sparse +8.2° perc. +8.2° Assenti 1.4 OSO max 2.1 Libeccio 93 % 1014 hPa 7 poche nuvole +9.9° perc. +9.9° Assenti 0.3 S max 1 Ostro 88 % 1015 hPa 10 nubi sparse +14° perc. +13.3° Assenti 5.7 ENE max 5.7 Grecale 72 % 1014 hPa 13 cielo coperto +14.8° perc. +14.1° prob. 16 % 4.1 ENE max 4.2 Grecale 68 % 1012 hPa 16 cielo coperto +14° perc. +13.5° prob. 8 % 2.5 NNE max 3 Grecale 78 % 1013 hPa 19 nubi sparse +12.2° perc. +11.6° prob. 3 % 1.4 OSO max 2 Libeccio 81 % 1014 hPa 22 nubi sparse +11.1° perc. +10.5° prob. 5 % 2.9 O max 3.6 Ponente 84 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 07:36 e tramonta alle ore 18:58

