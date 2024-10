Previsioni Meteo Cuneo: il bollettino per la prossima settimana 7 – 10 Ottobre

MeteoWeb

Nella notte di Lunedì 7 Ottobre, si registreranno nubi sparse con una copertura del 70% e temperature intorno ai 10,6°C. La mattina porterà un cielo completamente coperto e temperature in aumento fino a 14,8°C. Nel pomeriggio, si prevede pioggia leggera con accumuli di 0,19 mm e un’umidità che toccherà il 95%. Martedì 8 Ottobre, le precipitazioni aumenteranno, con accumuli fino a 7,89 mm in mattinata. Mercoledì 9 Ottobre, ci sarà un cielo coperto con temperature fino a 17,8°C e pioggia leggera in serata. Giovedì 10 Ottobre, si assisterà a un miglioramento con nubi sparse e temperature che raggiungeranno 16,6°C.

Lunedì 7 Ottobre

Nella notte di Lunedì 7 Ottobre, si registreranno nubi sparse con una copertura nuvolosa del 70%. La temperatura si attesterà intorno ai 10,6°C, mentre la temperatura percepita sarà leggermente più bassa, a 10,1°C. La velocità del vento sarà di 3,2 km/h proveniente da Ovest-Sud Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 3,6 km/h. Non si prevedono precipitazioni, e l’umidità sarà alta, attorno al 90%.

Proseguendo nella mattina, il cielo si presenterà coperto con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature saliranno, raggiungendo i 12,8°C alle 07:00 e i 14,8°C alle 09:00. La velocità del vento rimarrà bassa, oscillando tra 2,2 km/h e 5 km/h, sempre da direzione Nord-Est. Anche in questa fascia oraria non si prevedono piogge, ma l’umidità continuerà a mantenersi elevata, tra l’81% e il 79%.

Nel pomeriggio, si assisterà a un cambiamento significativo, con l’arrivo di pioggia leggera a partire dalle 13:00. La temperatura scenderà leggermente, attestandosi intorno ai 12,6°C alle 16:00. La copertura nuvolosa rimarrà al 100% e la velocità del vento sarà moderata, attorno ai 2,2 km/h. Le precipitazioni saranno leggere, con accumuli di 0,19 mm alle 16:00 e un’umidità che toccherà il 95%.

Infine, nella sera, la pioggia continuerà a cadere, mantenendo una temperatura di circa 12,2°C. La copertura nuvolosa rimarrà al 100% e la velocità del vento si attesterà intorno ai 1,4 km/h. Le precipitazioni saranno leggere, con accumuli che varieranno da 0,14 mm a 0,3 mm. L’umidità si manterrà alta, attorno al 95%.

Martedì 8 Ottobre

Nella notte di Martedì 8 Ottobre, si prevede un’intensificazione delle precipitazioni, con pioggia leggera che continuerà a cadere. La temperatura si attesterà intorno ai 12°C e la temperatura percepita sarà di 11,8°C. La copertura nuvolosa sarà totale, al 100%, e la velocità del vento sarà di 1,4 km/h da Nord. Le precipitazioni saranno significative, con accumuli che raggiungeranno 0,24 mm.

Durante la mattina, le condizioni meteo rimarranno critiche, con forte pioggia prevista fino alle 09:00. La temperatura si manterrà intorno ai 11°C, con una percezione di 10,7°C. La velocità del vento sarà moderata, attorno ai 1,8 km/h, e la copertura nuvolosa rimarrà al 100%. Le precipitazioni saranno abbondanti, con accumuli che toccheranno i 7,89 mm alle 10:00.

Nel pomeriggio, si assisterà a un leggero miglioramento, con la pioggia che diventerà leggera a partire dalle 13:00. La temperatura salirà fino a 14,6°C, mentre la copertura nuvolosa scenderà al 56%. La velocità del vento sarà di 3,5 km/h e le precipitazioni saranno minime, con accumuli di 0,12 mm.

La sera porterà un ulteriore miglioramento, con nubi sparse e temperature che scenderanno a 11°C. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 6,3 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, e l’umidità si manterrà attorno al 93%.

Mercoledì 9 Ottobre

Nella notte di Mercoledì 9 Ottobre, si prevede un cielo poco nuvoloso con una copertura nuvolosa del 24%. La temperatura sarà di 10,7°C, mentre la temperatura percepita sarà di 10,2°C. La velocità del vento sarà di 6,4 km/h da Sud-Sud Ovest, senza precipitazioni.

Durante la mattina, il cielo si coprirà completamente, con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature saliranno fino a 15°C alle 09:00 e 16,3°C alle 10:00. La velocità del vento rimarrà bassa, attorno ai 3,7 km/h. Non si prevedono piogge, ma l’umidità sarà elevata, attorno al 75%.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto e si registreranno temperature intorno ai 17,8°C. La velocità del vento sarà di 3,8 km/h e non si prevedono precipitazioni significative. L’umidità si manterrà attorno al 68%.

La sera porterà un aumento delle precipitazioni, con pioggia leggera prevista. La temperatura scenderà a 13,5°C e la copertura nuvolosa rimarrà al 100%. La velocità del vento sarà di 1 km/h e le precipitazioni saranno minime, con accumuli di 0,29 mm.

Giovedì 10 Ottobre

Nella notte di Giovedì 10 Ottobre, si prevede pioggia leggera con una temperatura di 13,5°C. La copertura nuvolosa sarà totale, al 100%, e la velocità del vento sarà di 1,6 km/h. Le precipitazioni saranno leggere, con accumuli di 0,3 mm.

Durante la mattina, il cielo rimarrà coperto e la temperatura si attesterà intorno ai 13,6°C. La velocità del vento sarà di 2,3 km/h e non si prevedono precipitazioni significative. L’umidità sarà alta, attorno al 97%.

Nel pomeriggio, si assisterà a un miglioramento, con nubi sparse e temperature che saliranno fino a 16,6°C. La velocità del vento sarà di 3 km/h e non si prevedono piogge.

La sera porterà un cielo sereno, con temperature che scenderanno a 10,8°C. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 6,8 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, e l’umidità si manterrà attorno al 90%.

In conclusione, i prossimi giorni si presenteranno variabili, con un inizio di settimana caratterizzato da piogge e temperature fresche, seguite da un miglioramento verso il fine settimana. Si consiglia di prestare attenzione alle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

