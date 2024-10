Previsioni Meteo Cuneo: tutti i dettagli per domani lunedì 14 ottobre

MeteoWeb

Nella giornata di Lunedì 14 Ottobre, Cuneo si troverà ad affrontare condizioni meteorologiche caratterizzate da una predominanza di nuvolosità. Durante la notte, il cielo presenterà nubi sparse, con una temperatura che si attesterà intorno ai 13°C. Con l’arrivo della mattina, il cielo diventerà completamente coperto, portando a un incremento della temperatura fino a 18°C nel primo pomeriggio. Le previsioni del tempo indicano una leggera brezza, con velocità del vento che varierà tra i 1 e i 6 km/h. L’umidità si manterrà alta, oscillando tra il 72% e il 92% durante l’intera giornata.

Durante la notte, Cuneo avrà un cielo con nubi sparse e una temperatura di +13°C. La mattina si presenterà con un cielo coperto, con temperature che saliranno gradualmente fino a raggiungere i 17,7°C entro le 11:00. La copertura nuvolosa sarà quasi totale, con valori che toccheranno il 100% nel pomeriggio. Le previsioni meteo per il pomeriggio indicano una temperatura massima di 18,1°C alle 13:00, seguita da un leggero calo fino a 14,4°C in serata. La velocità del vento rimarrà contenuta, con raffiche che non supereranno i 6 km/h.

La sera di Lunedì si prevede nuovamente con cielo coperto, con temperature che scenderanno fino a 13,5°C. L’umidità continuerà a mantenersi elevata, contribuendo a una sensazione di freschezza. Le previsioni del tempo non indicano precipitazioni significative, con probabilità di pioggia che rimarrà bassa durante l’intera giornata.

In conclusione, le previsioni meteo per Cuneo nei prossimi giorni suggeriscono una continuazione di condizioni simili, con un cielo prevalentemente nuvoloso e temperature che si manterranno su valori moderati. Si raccomanda di tenere d’occhio eventuali aggiornamenti, poiché le condizioni potrebbero variare. La settimana si prospetta quindi con un clima fresco e umido, tipico della stagione autunnale.

Tutti i dati meteo di Lunedì 14 Ottobre a Cuneo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +12.7° perc. +12.1° prob. 2 % 5.1 SO max 5 Libeccio 80 % 1020 hPa 4 nubi sparse +12.1° perc. +11.3° prob. 2 % 4.9 SO max 5 Libeccio 73 % 1019 hPa 7 cielo coperto +13.8° perc. +13.2° prob. 2 % 2.2 OSO max 3.4 Libeccio 74 % 1020 hPa 10 cielo coperto +16.9° perc. +16.6° prob. 1 % 6.3 NNE max 4.4 Grecale 77 % 1020 hPa 13 cielo coperto +18.1° perc. +17.9° prob. 3 % 4.8 NE max 2.7 Grecale 76 % 1019 hPa 16 cielo coperto +16.7° perc. +16.6° prob. 1 % 1.7 E max 1.9 Levante 85 % 1018 hPa 19 nubi sparse +14.4° perc. +14.3° Assenti 3.2 SO max 3.1 Libeccio 92 % 1020 hPa 22 cielo coperto +13.6° perc. +13.4° Assenti 4.1 SO max 4 Libeccio 91 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:47 e tramonta alle ore 18:42

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.