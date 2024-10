Previsioni Meteo Cuneo: tutti i dettagli per domani sabato 26 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Cuneo di Sabato 26 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di maltempo persistente. Durante la notte, il cielo si presenterà prevalentemente coperto, con temperature che si attesteranno attorno ai 13,1°C. La pioggia sarà un elemento costante, con precipitazioni che inizieranno a manifestarsi già nelle prime ore del mattino. La copertura nuvolosa sarà totale, e l’umidità si manterrà elevata, intorno al 97%.

Nel corso della mattina, le condizioni non miglioreranno. La pioggia moderata continuerà a cadere, con temperature che varieranno tra 12,9°C e 13,2°C. La velocità del vento sarà debole, oscillando tra 1,2 km/h e 3,2 km/h, proveniente principalmente da direzioni occidentali e nord-occidentali. Le precipitazioni si intensificheranno, con accumuli che potrebbero raggiungere i 3,22 mm entro le ore centrali della giornata.

Il pomeriggio non porterà miglioramenti significativi. La pioggia moderata persisterà, con temperature che si manterranno attorno ai 13,3°C. Anche in questo intervallo, i venti rimarranno leggeri e le precipitazioni continueranno a cadere, con valori che potrebbero arrivare a 3,7 mm. L’umidità rimarrà alta, contribuendo a un clima piuttosto umido e fresco.

Con l’arrivo della sera, si prevede un leggero miglioramento, ma il cielo rimarrà comunque coperto. Le temperature scenderanno a circa 12,6°C, e le piogge si faranno più leggere, con accumuli minimi. La probabilità di precipitazioni sarà comunque presente, con valori che si attesteranno intorno al 75%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Cuneo nei prossimi giorni evidenziano un trend di maltempo persistente, con piogge che continueranno a manifestarsi anche nei giorni successivi. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteorologiche, poiché l’umidità e le temperature fresche potrebbero influenzare le attività all’aperto. Domani, si prevede un leggero miglioramento, ma le nuvole e le piogge potrebbero continuare a far parte del panorama meteo.

Tutti i dati meteo di Sabato 26 Ottobre a Cuneo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +13.1° perc. +13° prob. 8 % 1.5 NO max 3 Maestrale 97 % 1023 hPa 4 pioggia moderata +13.2° perc. +13° 1.09 mm 1.5 O max 3 Ponente 96 % 1022 hPa 7 pioggia moderata +13° perc. +12.9° 1.35 mm 2.3 NO max 3.4 Maestrale 97 % 1023 hPa 10 pioggia moderata +13.1° perc. +13° 1.03 mm 1.8 NNO max 3.1 Maestrale 97 % 1023 hPa 13 pioggia moderata +13.1° perc. +13° 3.7 mm 1.3 OSO max 5 Libeccio 97 % 1021 hPa 16 pioggia leggera +13.1° perc. +13° 0.69 mm 1.8 ONO max 3.1 Maestrale 97 % 1021 hPa 19 cielo coperto +12.6° perc. +12.4° prob. 83 % 1.1 NE max 2.2 Grecale 95 % 1022 hPa 22 cielo coperto +13.1° perc. +13° prob. 83 % 2.1 NO max 3.9 Maestrale 97 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 07:03 e tramonta alle ore 17:23

