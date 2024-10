Previsioni Meteo Dalmine: il bollettino per domani sabato 5 ottobre

MeteoWeb

Sabato 5 Ottobre a Dalmine si preannuncia come una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche favorevoli, con un predominio di cieli sereni e temperature gradevoli. Durante la notte, si registreranno temperature minime intorno ai 9,8°C, con una leggera diminuzione fino a 8,2°C nelle prime ore del mattino. La copertura nuvolosa sarà variabile, passando da un cielo coperto a poche nuvole, per poi aprirsi completamente al sole. La velocità del vento rimarrà contenuta, oscillando tra i 4,4 km/h e i 5,8 km/h, garantendo un clima tranquillo.

Durante la mattina, il cielo si presenterà sereno, con temperature che saliranno rapidamente fino a raggiungere i 16,1°C intorno a mezzogiorno. L’umidità si manterrà su valori relativamente bassi, attorno al 55%, favorendo una sensazione di benessere. La direzione del vento sarà prevalentemente da sud-sud ovest, con intensità leggera, rendendo l’aria fresca e piacevole.

Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 15,8°C, con cieli ancora sereni e una leggera brezza che accompagnerà il resto della giornata. L’umidità aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque in un range accettabile, attorno al 58%. Le condizioni di stabilità atmosferica continueranno a garantire assenza di precipitazioni, mantenendo il clima asciutto e soleggiato.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 10,1°C. Anche in questo frangente, il cielo rimarrà sereno, con un’umidità che si attesterà intorno all’81%. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo l’atmosfera serena e tranquilla.

In conclusione, le previsioni meteo per Dalmine indicano una giornata di Sabato 5 Ottobre all’insegna del bel tempo, con cieli sereni e temperature miti. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni favorevoli, con possibilità di lievi variazioni termiche. Gli amanti delle attività all’aperto troveranno quindi un’ottima occasione per godere di un clima piacevole e soleggiato.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +9.8° perc. +9.8° Assenti 4.4 NNE max 4.6 Grecale 88 % 1014 hPa 3 poche nuvole +8.4° perc. +8° Assenti 4.9 NNE max 4.3 Grecale 84 % 1014 hPa 6 poche nuvole +8.4° perc. +7.9° Assenti 5.4 N max 5 Tramontana 82 % 1015 hPa 9 cielo sereno +13.5° perc. +12.6° Assenti 3.6 OSO max 3.3 Libeccio 64 % 1015 hPa 12 cielo sereno +16.1° perc. +15.2° Assenti 5.8 SSO max 3.7 Libeccio 55 % 1013 hPa 15 cielo sereno +15.8° perc. +15° Assenti 4.8 S max 3.4 Ostro 58 % 1013 hPa 18 cielo sereno +11.8° perc. +11.1° Assenti 4 NE max 4.1 Grecale 78 % 1014 hPa 21 cielo sereno +10.6° perc. +9.8° Assenti 6.4 NNE max 6 Grecale 80 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 07:28 e tramonta alle ore 18:48

