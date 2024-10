Previsioni Meteo Dalmine: il bollettino per domani venerdì 11 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 11 Ottobre a Dalmine indicano una giornata caratterizzata da un inizio sereno, che si trasformerà nel corso della giornata in condizioni più nuvolose, con possibilità di pioggia leggera nel pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori moderati, con massime attese intorno ai 17°C. La velocità del vento sarà generalmente debole, contribuendo a un clima piuttosto gradevole.

Durante la notte, il meteo si presenterà con cielo sereno e una temperatura che si attesterà attorno ai 11°C. La copertura nuvolosa sarà molto bassa, con un’umidità che si aggirerà intorno all’82%. La brezza leggera proveniente da Nord-Nord Est garantirà un clima fresco e piacevole.

Nella mattina, le condizioni rimarranno stabili, con poche nuvole e temperature in lieve aumento, che raggiungeranno i 16°C entro le ore centrali della mattina. L’umidità scenderà progressivamente, mentre la copertura nuvolosa rimarrà contenuta attorno al 15%. I venti continueranno a essere leggeri, rendendo la mattinata ideale per attività all’aperto.

Nel pomeriggio, si assisterà a un cambiamento significativo nel meteo. Le nubi sparse diventeranno più dense, portando a un aumento della copertura nuvolosa fino all’87%. Le temperature inizieranno a calare, con valori che si attesteranno intorno ai 15°C. Le previsioni del tempo indicano anche la possibilità di pioggia leggera, con accumuli minimi attesi. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 81%, e i venti si faranno più evidenti, mantenendosi comunque su intensità leggera.

La sera porterà un ulteriore incremento della copertura nuvolosa, con cielo coperto e temperature che scenderanno fino a 12°C. L’umidità si manterrà alta, attorno all’84%, e i venti continueranno a soffiare da Nord-Nord Est. Non sono previste precipitazioni significative, ma la sensazione di umidità potrebbe rendere l’aria più fresca.

In conclusione, le previsioni meteo per Dalmine nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni a partire da Sabato, con un ritorno a cieli sereni e temperature in aumento. Tuttavia, sarà importante monitorare eventuali cambiamenti, poiché il clima autunnale può riservare sorprese. Dalmine si prepara quindi a vivere un Venerdì variabile, ma complessivamente gradevole, con la possibilità di godere di momenti di bel tempo alternati a qualche nube.

Tutti i dati meteo di Venerdì 11 Ottobre a Dalmine

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +11° perc. +10.3° Assenti 8.3 NNE max 7.6 Grecale 82 % 1008 hPa 3 cielo sereno +10.2° perc. +9.3° Assenti 9 NNE max 8.9 Grecale 79 % 1009 hPa 6 poche nuvole +10° perc. +9.1° Assenti 8.1 NE max 9.1 Grecale 76 % 1012 hPa 9 poche nuvole +15.2° perc. +14.5° Assenti 2.5 SE max 5.2 Scirocco 63 % 1013 hPa 12 poche nuvole +17.4° perc. +16.9° Assenti 4.8 SSE max 4.6 Scirocco 66 % 1013 hPa 15 nubi sparse +16.4° perc. +16.1° prob. 2 % 3.5 SSE max 5.2 Scirocco 75 % 1014 hPa 18 cielo coperto +13.5° perc. +13.1° prob. 11 % 6.3 NNE max 5.8 Grecale 84 % 1016 hPa 21 nubi sparse +12.6° perc. +12.1° prob. 9 % 7.8 NNE max 7 Grecale 84 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 07:36 e tramonta alle ore 18:37

