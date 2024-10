Previsioni Meteo Dalmine: tutti i dettagli per il weekend 11 – 13 Ottobre

MeteoWeb

Nella notte di Venerdì 11 Ottobre, il cielo sarà sereno con una temperatura di circa +11,1°C. La mattina porterà un aumento della temperatura fino a +14,3°C e una copertura nuvolosa del 16%, ideale per attività all’aperto. Nel pomeriggio, si raggiungerà il picco di +17,5°C con nubi sparse e umidità al 64%. La sera, la temperatura scenderà a +12,9°C con una copertura nuvolosa del 29%. Sabato 12 Ottobre, il cielo sarà coperto con temperature attorno ai 17°C e umidità alta. Domenica 13 Ottobre, si manterrà un cielo nuvoloso con temperature intorno ai +14,5°C. Non si prevedono precipitazioni significative.

Venerdì 11 Ottobre

Nella notte di Venerdì 11 Ottobre, il tempo si presenterà con cielo sereno e una temperatura che si attesterà intorno ai +11,1°C alle 00:00. La copertura nuvolosa sarà molto bassa, pari al 6%, e il vento soffierà da Nord-Nord Est a una velocità di 9,3 km/h. Proseguendo nelle ore successive, la temperatura scenderà leggermente, raggiungendo +10,4°C alle 03:00, con una copertura nuvolosa che rimarrà assente fino alle 04:00, quando si registrerà un incremento al 5%. L’umidità si manterrà alta, oscillando attorno all’80%.

Nella mattina, il cielo continuerà a essere prevalentemente sereno, con poche nuvole che compariranno a partire dalle 05:00. Alle 08:00, la temperatura salirà a +14,3°C e la copertura nuvolosa aumenterà al 16%. Il vento si manterrà leggero, con velocità che varieranno tra 3,9 km/h e 6,9 km/h. La probabilità di precipitazioni rimarrà assente, rendendo la mattinata ideale per attività all’aperto.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà con nubi sparse. Alle 13:00, la temperatura raggiungerà il picco di +17,5°C, con una copertura nuvolosa del 40%. La situazione meteorologica rimarrà stabile, con venti leggeri e umidità che si attesterà attorno al 64%. Non si prevedono precipitazioni, permettendo di godere di un pomeriggio piacevole.

Infine, nella sera, il cielo si manterrà con poche nuvole. Alle 20:00, la temperatura scenderà a +12,9°C, mentre la copertura nuvolosa sarà al 29%. I venti continueranno a soffiare da Nord-Nord Est, mantenendo una velocità di circa 7,2 km/h. L’umidità aumenterà, raggiungendo l’85%, ma non si prevedono piogge, rendendo la serata tranquilla.

Sabato 12 Ottobre

La notte di Sabato 12 Ottobre si presenterà con poche nuvole e una temperatura di +12°C alle 00:00. La copertura nuvolosa sarà al 16%, con venti leggeri da Nord-Nord Est che soffieranno a 7,2 km/h. Con il passare delle ore, il cielo diventerà sempre più coperto, raggiungendo il 100% di copertura alle 07:00, con una temperatura che salirà a +13°C.

Durante la mattina, il cielo rimarrà coperto e la temperatura continuerà a salire, raggiungendo +16,5°C alle 10:00. La copertura nuvolosa si manterrà al 100%, e non si prevedono precipitazioni. I venti saranno leggeri, con velocità che varieranno tra 1,7 km/h e 4,4 km/h. L’umidità si attesterà attorno all’81%, creando un’atmosfera piuttosto umida.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto e la temperatura si stabilizzerà attorno ai 17°C. Alle 15:00, la copertura nuvolosa sarà al 92% e i venti continueranno a soffiare leggeri. Non si prevedono piogge, ma la probabilità di precipitazioni aumenterà leggermente, raggiungendo il 10%. L’umidità si manterrà alta, attorno al 68%.

Nella sera, il cielo rimarrà coperto e la temperatura scenderà a +12,9°C alle 21:00. La copertura nuvolosa sarà ancora al 100%, con venti leggeri da Nord che soffieranno a 5,1 km/h. L’umidità si attesterà attorno all’81%, mantenendo un’atmosfera fresca e umida.

Domenica 13 Ottobre

La notte di Domenica 13 Ottobre si presenterà con cielo coperto e una temperatura di +12,3°C alle 00:00. La copertura nuvolosa sarà alta, pari al 94%, e i venti soffieranno da Nord a una velocità di 4,9 km/h. Con il passare delle ore, la temperatura scenderà leggermente, mantenendosi sopra i 12°C.

Durante la mattina, il cielo rimarrà coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai +14,5°C alle 08:00. La copertura nuvolosa aumenterà al 18%, e i venti continueranno a soffiare leggeri. Non si prevedono precipitazioni, ma l’umidità rimarrà alta, attorno all’82%.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà ancora con nubi sparse. Alle 13:00, la temperatura raggiungerà i +18,3°C, con una copertura nuvolosa del 56%. I venti saranno leggeri, e non si prevedono piogge, rendendo il pomeriggio ideale per attività all’aperto.

Infine, nella sera, il cielo rimarrà coperto e la temperatura scenderà a +13,5°C alle 21:00. La copertura nuvolosa sarà al 89%, con venti leggeri da Nord. L’umidità si attesterà attorno all’82%, mantenendo un’atmosfera fresca e umida.

In conclusione, il fine settimana si presenterà con condizioni meteorologiche variabili. Venerdì offrirà un clima sereno e piacevole, mentre Sabato e Domenica saranno caratterizzati da cieli più nuvolosi e temperature moderate. Nonostante la copertura nuvolosa, non si prevedono precipitazioni significative, rendendo il weekend adatto per attività all’aperto, soprattutto Venerdì.

