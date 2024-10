Previsioni Meteo Desenzano del Garda: il bollettino per domani domenica 20 ottobre

MeteoWeb

Domenica 20 Ottobre a Desenzano del Garda si presenterà con un inizio di giornata caratterizzato da pioggia moderata e cielo coperto. Le previsioni meteo indicano che le condizioni di instabilità si protrarranno per gran parte della mattinata, con una graduale attenuazione delle precipitazioni nel pomeriggio. La temperatura si manterrà attorno ai 16°C durante le prime ore, per poi salire fino a 18°C nel pomeriggio. La serata, invece, porterà un netto miglioramento, con cieli sereni e temperature in calo.

Nella notte, le condizioni meteorologiche saranno caratterizzate da pioggia moderata con una copertura nuvolosa al 100%. La temperatura si attesterà intorno ai 16,1°C, con una leggera brezza proveniente da Nord Est. Le precipitazioni saranno moderate, con un accumulo di circa 2,75mm.

Con l’arrivo della mattina, la situazione non migliorerà immediatamente; si continuerà a registrare pioggia leggera fino alle ore 12:00, con temperature che varieranno tra 15,5°C e 16,3°C. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra 5 e 8 km/h, e la copertura nuvolosa rimarrà al 100%.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, ci sarà un cambiamento significativo. Le previsioni del tempo indicano un passaggio a cielo coperto, con temperature che raggiungeranno i 18,1°C. Le precipitazioni si fermeranno, e l’umidità inizierà a diminuire, portando a un clima più gradevole.

La sera porterà un ulteriore miglioramento, con cieli sereni e temperature che scenderanno a 15,8°C. La velocità del vento rimarrà contenuta, e l’umidità si stabilizzerà attorno all’87%. Le condizioni di bel tempo si manterranno fino a tarda notte, con una visibilità ottimale.

In conclusione, le previsioni meteo per Desenzano del Garda indicano un inizio di giornata piovoso, ma un netto miglioramento nel corso della giornata. I prossimi giorni si preannunciano stabili, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e cieli sereni. Gli amanti delle attività all’aperto potranno approfittare di un clima favorevole, specialmente a partire da lunedì.

Tutti i dati meteo di Domenica 20 Ottobre a Desenzano del Garda

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia moderata +16.1° perc. +16.1° 2.75 mm 12.1 NE max 19.6 Grecale 90 % 1021 hPa 3 pioggia leggera +16.2° perc. +16.1° 0.31 mm 1.6 ENE max 4.6 Grecale 88 % 1021 hPa 6 pioggia leggera +15.5° perc. +15.5° 0.25 mm 5.1 O max 6.4 Ponente 93 % 1023 hPa 9 pioggia moderata +15.8° perc. +15.9° 1.66 mm 5.7 N max 8 Tramontana 92 % 1025 hPa 12 pioggia leggera +16.3° perc. +16.4° 0.87 mm 8.9 N max 12 Tramontana 92 % 1025 hPa 15 cielo coperto +18.7° perc. +18.8° prob. 15 % 2.3 ONO max 2.7 Maestrale 83 % 1025 hPa 18 nubi sparse +16.1° perc. +16.1° prob. 3 % 4.4 SO max 4.9 Libeccio 89 % 1027 hPa 21 cielo sereno +15.8° perc. +15.7° Assenti 4.7 NNO max 4.6 Maestrale 87 % 1028 hPa Il sole sorge alle ore 07:44 e tramonta alle ore 18:19

