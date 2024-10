Previsioni Meteo Desenzano del Garda: il bollettino per domani giovedì 10 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 10 Ottobre a Desenzano del Garda indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con piogge diffuse e temperature relativamente fresche. Durante la notte, si registreranno piogge leggere, mentre nella mattina il fenomeno si intensificherà, portando a piogge moderate. Nel pomeriggio, le precipitazioni continueranno, sebbene con un’intensità leggermente ridotta. La sera si presenterà con cieli coperti, ma senza significative precipitazioni.

Nella notte, a partire da mezzanotte, Desenzano del Garda vedrà un inizio di giornata con pioggia leggera e una temperatura di circa 17°C. La copertura nuvolosa sarà quasi totale, con un’umidità elevata che si attesterà attorno all’84%. La velocità del vento sarà moderata, proveniente da Nord Est, con raffiche che raggiungeranno i 13,2 km/h.

Proseguendo nella mattina, le condizioni meteo non miglioreranno. Alle 07:00, si prevede pioggia moderata con temperature che scenderanno a 16,1°C. La copertura nuvolosa sarà al 100%, e l’umidità aumenterà fino al 91%. Le precipitazioni continueranno a essere significative, con accumuli che potranno superare i 1 mm. La velocità del vento si manterrà attorno ai 10 km/h, con raffiche più forti che potranno arrivare fino a 24,1 km/h.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano che la pioggia si manterrà moderata, con temperature stabili attorno ai 16°C. Le precipitazioni continueranno a essere presenti, ma con un’intensità che tenderà a diminuire. La copertura nuvolosa rimarrà alta, e l’umidità si attesterà attorno al 96%. La velocità del vento sarà più contenuta, con valori che si aggireranno intorno ai 5 km/h.

Infine, nella sera, il cielo si presenterà prevalentemente coperto, ma le precipitazioni si faranno meno frequenti. La temperatura si stabilizzerà intorno ai 16°C, con un’umidità che scenderà leggermente, mantenendosi comunque sopra il 75%. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 15 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Desenzano del Garda nei prossimi giorni evidenziano un trend di instabilità, con piogge che continueranno a manifestarsi anche nei giorni successivi. Domani si prevede un miglioramento temporaneo, mentre dopodomani potrebbero tornare condizioni di maltempo. È consigliabile tenere d’occhio gli aggiornamenti per pianificare al meglio le proprie attività all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +17° perc. +16.9° 0.1 mm 10 NE max 13.2 Grecale 84 % 1004 hPa 3 pioggia leggera +16.6° perc. +16.5° 0.11 mm 7.7 ENE max 11.9 Grecale 84 % 1001 hPa 6 pioggia leggera +16.5° perc. +16.5° 0.65 mm 5 E max 13.8 Levante 87 % 1000 hPa 9 pioggia leggera +16.5° perc. +16.5° 0.89 mm 15.1 ENE max 29.1 Grecale 90 % 1000 hPa 12 pioggia moderata +16.4° perc. +16.6° 2.55 mm 4.7 SE max 12.2 Scirocco 95 % 999 hPa 15 pioggia leggera +16.4° perc. +16.6° 0.34 mm 5.1 O max 7.4 Ponente 95 % 1000 hPa 18 cielo coperto +16.3° perc. +16.1° prob. 73 % 17 NNE max 24.9 Grecale 81 % 1001 hPa 21 pioggia leggera +16.1° perc. +15.8° 0.14 mm 13.9 NNE max 18.9 Grecale 78 % 1004 hPa Il sole sorge alle ore 07:31 e tramonta alle ore 18:36

