Previsioni Meteo Desenzano del Garda: il bollettino per domani giovedì 31 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 31 Ottobre a Desenzano del Garda indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene e temperature miti. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con una temperatura che si attesterà intorno ai 15,7°C. La mattina seguirà con cieli sereni e un aumento graduale della temperatura, che raggiungerà i 19,6°C intorno a mezzogiorno. Nel pomeriggio, si assisterà a un incremento della copertura nuvolosa, con nubi sparse e temperature che scenderanno leggermente fino a 16,6°C. La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, mantenendo comunque condizioni di cielo parzialmente nuvoloso.

Durante la notte, le temperature si manterranno stabili, oscillando tra i 15,7°C e i 15°C, con una leggera brezza proveniente da Nord. La copertura nuvolosa rimarrà molto bassa, attestandosi intorno al 1%. La mattina si presenterà con cieli sereni e temperature in aumento, che toccheranno i 19,3°C entro le ore centrali della giornata. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 6,4 km/h.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo segnalano un cambiamento, con un aumento della copertura nuvolosa fino al 95%. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 18,6°C, mentre la velocità del vento rimarrà contenuta. La sera porterà una diminuzione delle temperature, che scenderanno fino a 15,6°C, con una copertura nuvolosa che si attesterà intorno al 27%.

In conclusione, le previsioni meteo per Desenzano del Garda nei prossimi giorni evidenziano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e condizioni di cielo variabili. Domani si prevede un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, ma senza precipitazioni significative. Dopodomani, le temperature potrebbero subire un lieve calo, ma le condizioni generali rimarranno favorevoli per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Giovedì 31 Ottobre a Desenzano del Garda

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +15.5° perc. +15.2° Assenti 5.8 N max 7.3 Tramontana 79 % 1025 hPa 4 cielo sereno +15° perc. +14.6° Assenti 6.2 N max 7.8 Tramontana 78 % 1025 hPa 7 cielo sereno +15.4° perc. +14.9° Assenti 6.4 N max 8.4 Tramontana 76 % 1025 hPa 10 poche nuvole +18.8° perc. +18.4° Assenti 1.1 ONO max 4 Maestrale 65 % 1026 hPa 13 cielo coperto +19.7° perc. +19.4° Assenti 3.2 SO max 3.1 Libeccio 63 % 1024 hPa 16 nubi sparse +17.2° perc. +16.9° Assenti 2.1 O max 2.4 Ponente 77 % 1024 hPa 19 nubi sparse +16° perc. +15.8° Assenti 4.7 NNO max 4.9 Maestrale 81 % 1025 hPa 22 poche nuvole +15.4° perc. +15.2° Assenti 4.7 N max 5.2 Tramontana 81 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 07:00 e tramonta alle ore 17:02

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.